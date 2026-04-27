中和大勇街公寓火警竄濃煙 41歲女屋主嗆傷脫困送醫

新北市中和大勇街一棟公寓今下午發生火警，警消抵達後隨即佈水線破門進入灌救，同時救出受困屋內的紀姓女屋主，所幸僅受到嗆傷。（記者陸運鋒翻攝）

新北市中和區大勇街一棟公寓，今天下午2時許發生火警，消防局獲報後出動大批警消趕往救援，抵達後，隨即佈水線破門進入灌救，同時救出受困屋內的紀姓女屋主，所幸僅受到嗆傷，立即送往醫院治療，火勢於5分鐘左右撲滅，起火原因有待調查。

新北消防局今下午2時23分許獲報，中和區大勇街46巷一棟5層樓公寓，在4樓冒出陣陣濃煙，隨即派遣各式消防車及救護車20輛、消防人員51名前往搶救，抵達現場後，警消立即佈水線上樓破門進入灌救，火勢於下午2時37分控制、2時40分撲滅。

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警消指出，救災期間於屋內發現受困的41歲紀姓女屋主，她自述有吸到濃煙嗆傷，隨即預防性送往新店慈濟醫院治療，幸無生命危險。現場電視櫃下方空間燃燒，面積約5平方公尺，至於詳細起火原因，仍有待火調人員釐清。

新北消防局派遣各式消防車及救護車20輛、消防人員51名前往搶救。（記者陸運鋒翻攝）

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