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    首頁 > 社會

    男子遇盤查竟翻牆進新北市議會逃竄 山田摩衣籲議會、警局審慎處理

    2026/04/27 16:11 記者黃政嘉／新北報導
    今早有一名男子遇警盤查而翻牆進入新北市議會逃竄，民進黨新北市議員山田摩衣（左3）呼籲議會、警局應審慎面對處理，保障大家安全。（記者黃政嘉攝）

    今早有一名男子遇警盤查而翻牆進入新北市議會逃竄，民進黨新北市議員山田摩衣（左3）呼籲議會、警局應審慎面對處理，保障大家安全。（記者黃政嘉攝）

    新北市警察局海山分局員警今早11點半左右在板橋區文化路二段巡邏時，發現1名男子形跡可疑，上前盤查時，男子竟翻牆竄入新北市議會，再往其他出口逃逸，警方正追查中；民進黨新北市議員山田摩衣受訪說，身為議員會覺得蠻恐怖的，何況是一般民眾，以議會目前警力，今天的應對是不太夠的，呼籲議會、警局應審慎面對處理，保障大家安全。

    山田摩衣表示，據她了解，今早有民眾從旁邊欄杆跳下車道，然後又到停車場，再從議會電梯上來，躲在某處，這些是審查會的會議室還有議員辦公處，警局應好好了解狀況，解決問題，才能保障大家安全。

    她說，現在議會門口外，從早上7點到晚上都有一般民眾過來運動、遛狗，今早狀況「的確讓我蠻驚訝」，現在是議會開會期間，身為議員真的會覺得蠻恐怖的，更何況是一般民眾，她說，議會警力分兩種，包括保安警察大隊支援的正式警力，以及議會自聘的駐衛警，「以議會這樣的警力，在今早遇到這樣狀況，我認為這樣的應對是不太夠的」，她強調，議會、警局應審慎面對處理，保障大家的安全。

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