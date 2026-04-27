新北萬里竊盜通緝犯聞警敲門 翻牆逃逸意外墜4樓亡

林姓竊盜通緝犯疑似逃逸不慎，從4樓墜落，傷重身亡。（記者吳昇儒翻攝）

36歲林姓竊盜通緝犯躲到新北市萬里地區，打零工維生，警方昨日接獲情資，準備將其逮捕時。林男聽到警察要求開門，急於逃離，竟鋌而走險翻出牆外，不慎從4樓墜落。警方聽到巨大聲響，趕緊下樓查看，發現林男失去意識，迅速通知救護人員到場搶救，但經搶救3個多小時後，仍不治身亡。

新北市金山警分局接獲情資指出，基隆一名林姓竊盜通緝犯在台北市犯案後，藏匿萬里地區，平日以打零工維生。警方昨日晚間6時，帶隊前往其藏匿處訪查，多次表明身分，要求林男開門。

請繼續往下閱讀...

警方敲門時，突然聽見後方傳來巨大聲響，趕緊派員下樓查看，發現有一名男子不慎墜樓，隨即通知119派員到場協助救援。

救護人員趕抵時，林男已失去意識，緊急送往基隆長庚醫院搶救，但仍於晚間10時許不治，後續已報請檢察官進行相驗。

據悉，林男僅犯下一起竊盜案件，金額並不大，就算被逮，也不會受到過重的刑罰，依照現場跡象顯示，其應該是聽到警方找上門一時心慌，想要逃逸才會不慎墜樓，死亡原因則待檢察官進一步釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法