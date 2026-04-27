為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北萬里竊盜通緝犯聞警敲門 翻牆逃逸意外墜4樓亡

    2026/04/27 16:05 記者吳昇儒／新北報導
    林姓竊盜通緝犯疑似逃逸不慎，從4樓墜落，傷重身亡。（記者吳昇儒翻攝）

    林姓竊盜通緝犯疑似逃逸不慎，從4樓墜落，傷重身亡。（記者吳昇儒翻攝）

    36歲林姓竊盜通緝犯躲到新北市萬里地區，打零工維生，警方昨日接獲情資，準備將其逮捕時。林男聽到警察要求開門，急於逃離，竟鋌而走險翻出牆外，不慎從4樓墜落。警方聽到巨大聲響，趕緊下樓查看，發現林男失去意識，迅速通知救護人員到場搶救，但經搶救3個多小時後，仍不治身亡。

    新北市金山警分局接獲情資指出，基隆一名林姓竊盜通緝犯在台北市犯案後，藏匿萬里地區，平日以打零工維生。警方昨日晚間6時，帶隊前往其藏匿處訪查，多次表明身分，要求林男開門。

    警方敲門時，突然聽見後方傳來巨大聲響，趕緊派員下樓查看，發現有一名男子不慎墜樓，隨即通知119派員到場協助救援。

    救護人員趕抵時，林男已失去意識，緊急送往基隆長庚醫院搶救，但仍於晚間10時許不治，後續已報請檢察官進行相驗。

    據悉，林男僅犯下一起竊盜案件，金額並不大，就算被逮，也不會受到過重的刑罰，依照現場跡象顯示，其應該是聽到警方找上門一時心慌，想要逃逸才會不慎墜樓，死亡原因則待檢察官進一步釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播