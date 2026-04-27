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    首頁 > 社會

    逃逸移工拒捕翻牆竄入新北市議會車道兔脫 警埋伏逮獲

    2026/04/27 15:53 記者吳仁捷／新北報導
    一名疑犯今天上午拒捕，逃入新北市議會車道後竄逃，海山警分局今天下午在附近查獲這名逃逸移工，帶回送辦等待遣返。（記者吳仁捷翻攝）

    一名疑犯今天上午拒捕，逃入新北市議會車道後竄逃，海山警分局今天下午在附近查獲這名逃逸移工，帶回送辦等待遣返。（記者吳仁捷翻攝）

    海山警分局員警巡邏時，發現一名疑犯拒絕受檢，警方追緝時，更迅速翻牆竄入新北市議會的地下停車場車道，快步往藝文中心停車場逃逸，警方過濾監視器，發現疑犯出現莊敬路一帶，在圖書館對面巷道埋伏，見疑犯現身，前後包抄逮獲，證實為30歲越南籍逃逸移工，帶回偵訊後，將依違反入出國及移民法，移送新北市專勤隊處理，等待潛返。

    海山警分局員警今天上午11時30分，巡邏途經板橋區文化路二段巷內，發現1名步行男子見警改道，員警上前盤查時，疑犯隨即翻牆進入新北市議會車道，往一旁藝文中心停車場方向逃逸。

    據了解，查緝過程沒有人員受傷或財物損失，警方擴大調閱監視器影像，鎖定涉嫌人身分，員警今天下午3時許到疑犯逃逸的莊敬路附近，查獲疑犯，一查赫見為越南籍失聯移工，後續依違反入出國及移民法移送新北市專勤隊處理。

    一名疑犯今天上午拒捕，逃入新北市議會車道後竄逃，海山警分局今天下午在附近查獲這名逃逸移工，帶回送辦等待遣返；圖為移工逃逸路線。（記者吳仁捷翻攝）

    一名疑犯今天上午拒捕，逃入新北市議會車道後竄逃，海山警分局今天下午在附近查獲這名逃逸移工，帶回送辦等待遣返；圖為移工逃逸路線。（記者吳仁捷翻攝）

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