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    首頁 > 社會

    補習班狼師抓男童手摸私處 高雄市教育局：終身禁任教職員工

    2026/04/27 15:51 記者許麗娟／高雄報導
    高雄林園區補習班發生狼師猥褻兒童，市議員邱于軒認為受害學童不只3人，要求教育局擴大調查。（擷取自高雄市議會）

    高雄林園區補習班發生狼師猥褻兒童，市議員邱于軒認為受害學童不只3人，要求教育局擴大調查。（擷取自高雄市議會）

    高雄市議員邱于軒今（27）日質詢時揭露林園區某補習班男性狼師，涉嫌把手伸入小學男童褲子猥褻，甚至抓孩子的手摸老師的私處，初步調查有3個孩子有此遭遇。高雄市教育局表示，獲報即啟動調查，經不適任認定委員會決議，涉案教師終身不得擔任補習班教職員工。

    教育局指出，今年1月16日由家長陪同學生向警政單位報案後進入司法程序，教育局於第一時間接獲兒少保護通報，即啟動相關處理機制，並同步聯繫社會局及司法單位，確認後續配合事項。

    接獲通報當日，教育局即要求補習班立即停止涉案教師職務，並嚴禁其再與學生接觸，同時督導補習班全面檢視內部管理機制，確保學習環境安全無虞。1月20日會同社會局前往現場進行行政稽查、環境安全檢視及性騷擾防治宣導，並要求補習班就安全設備進行改善，相關教學與公共空間監視設備現已完成設置並正常運作，並持續加強巡堂與監課機制。

    本案目前已由司法機關起訴，教育局均全力配合相關調查程序。另依補習及進修教育法規定，教育局已召開不適任認定委員會，決議涉案教師終身不得擔任補習班教職員工，以杜絕其再進入教育場域。另就個案，由學校專輔老師持續定期每週與學生對談，學校會持續輔導至學生畢業。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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