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    首頁 > 社會

    新北消防搜救年輕女子變撈起男屍 死者胞弟哀痛指認

    2026/04/27 15:30 記者吳仁捷／新北報導
    新北市消防局第二大隊今天上午到大漢橋下游，搜尋26日落水年輕女子，未料撈起一具6旬男子浮屍，檢警仍待相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局第二大隊今天上午到大漢橋下游，搜尋26日落水年輕女子，未料撈起一具6旬男子浮屍，檢警仍待相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防第二大隊今天上午獲報出勤，到大漢溪畔打撈落水的30餘歲女子，但人車到達新莊區堤外便道往三重方向9K+700處，卻發現另具男性浮屍，因而報案，新莊警分局獲報到場，採集相關跡證，從死者身上證件，通知胞弟指認，透露死者最近離家，勘驗排除外力介入，死因及死亡時間，仍待相驗釐清。

    新莊警分局今天上午9時許獲報，新莊區堤外便道往三重方向，一處家居賣場後方，發現一具男性浮屍，警方獲報到場協處，鑑識人員到場採證；據透露，消防分隊員獲報打撈26日疑似落水的女子，卻在發現地9K+700處岸邊發現男性水流屍並打撈上岸，身分經確認該員為65歲劉姓男子。

    本案新莊分局依規定拉設封鎖線，鑑識人員到場採證，並聯繫亡者弟弟至所製作相關筆錄初步排除外力介入之可能，全案依規定報請新北地檢署檢察官刑事相驗，釐清死因、案情。

    警方呼籲，任何人都可能因生活壓力或突發事件而產生情緒困擾，如民眾發現自己或周遭親友出現自殺意念，應發揮自殺防治守門人精神「一問、二應、三轉介」，適時關懷並協助尋求專業協助。亦可撥打安心專線1925（依舊愛我）、生命線1995或張老師1980求助。警方同時呼籲社會大眾尊重當事人及其家屬隱私，避免過度渲染與打擾，共同營造友善關懷的社會環境。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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