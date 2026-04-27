未抽胃液灌食害病患喪命 淡水某護理之家2人起訴

新北市淡水區某護理之家病患因灌食疏失窒息，經送醫急救仍告不治，士林地檢署今日偵查終結，依過失致人於死罪嫌起訴2人。（資料照）

新北市淡水區某護理之家印尼籍看護阿亞，去年7月21日晚間照護蔡姓「類植物人」病患時，未確認患者鼻胃管狀況就施以灌食，且未在旁邊觀察，護理之家沈姓主任也未盡監督職責，導致病患吸入嘔吐物而窒息，經送醫急救仍告不治；士林地檢署今日偵查終結，依過失致人於死罪嫌起訴沈與阿亞2人。

起訴書指出，蔡姓病患因神經功能嚴重受損，呈現「類植物人」狀態，沒有自主吞嚥的能力，長期仰賴鼻胃管灌食維生，案發前1週，蔡入住該間護理之家安養與醫療照顧。

請繼續往下閱讀...

去年7月21日晚間7時許，阿亞負責為蔡操作鼻胃管餵食，但他在抽不到蔡的胃液情況下，並未停止施作灌食，灌食後也未確認病患身體狀況，就逕自離去；直到晚上7時58分，阿亞才發現蔡發生異狀，緊急送往淡水馬偕紀念醫院急診就醫，經施以心肺復甦術急救30多分鐘，終未能恢復，晚間9時2分死亡。

檢方認為，阿亞領有長照人員證明，曾接受專業訓練，知道在實施鼻胃管灌食時，應該反抽胃液，若抽不到胃液，就不可以強行灌食。阿亞辯稱：「我有先反抽鼻胃管看有沒有東西，然後抽出來沒有東西，確認沒有問題就灌食，依照流程做」。

法醫解剖報告顯示，死者的肺臟組織切片可見肺泡內充滿大量異物雜質，部分區域還有輕度發炎反應，顯示誤吸的情況並非首次發生，不排除因急性大量嗆入，導致窒息死亡。

士檢依此認定，阿亞具備專業知識，應且得以隨時確認蔡的進食狀況，卻疏忽而未注意；沈主任當天值班，負有隨時監督當班外籍看護的責任，明知病患的狀況，尤應隨時監督當班照護情形，卻未善盡督管責任，認定2人都有過失，造成病患死亡結果，依過失致死罪嫌提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法