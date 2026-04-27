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    首頁 > 社會

    偽造母本票借錢9萬判3年1月 啃老男二審求減刑遭駁回

    2026/04/27 15:17 記者楊心慧／台北報導
    台北市一名楊姓男子為籌措資金，竟偽造母親名義簽發本票借款新台幣9萬元，一審台北地院依偽造有價證券罪判刑3年1月。案經上訴，高等法院駁回。（示意圖）

    台北市一名楊姓男子為籌措資金，竟偽造母親名義簽發本票借款新台幣9萬元，一審台北地院依偽造有價證券罪判刑3年1月。案經上訴，高等法院駁回。（示意圖）

    台北市楊姓男子為籌措資金，竟偽造母親名義簽發本票借款新台幣9萬元，事後楊男未依約還款，債權人聲請強制執行，楊母才知此事，提起確認本票債權不存在之訴，事情曝光；此案經檢察官提起公訴，一審台北地院依偽造有價證券罪判刑3年1月。楊男提起上訴，並主張願與母親和解、請求減刑及緩刑，但高等法院駁回。

    判決指出，楊男明知母親未授權，仍偽造其署押及指印，與自己共同簽發本票，並透過借貸平台媒合資金，成功取得9萬元借款。事後因未依約還款，債權轉讓予投資公司並聲請強制執行，母親則提起確認本票債權不存在之訴，事件因此曝光。

    一審北院認定，楊男行為已構成刑法偽造有價證券罪，且影響票據流通信用及金融秩序，量處有期徒刑3年1月。楊男上訴主張有意和解，盼獲減刑及緩刑。

    高院審理認為，刑法第59條酌減刑度須具「顯可憫恕」情形，但楊男不僅未經授權偽造本票，造成多方損害，且雖稱願意和解，卻未實際履行，甚至未出席調解程序，難認具悔意或積極彌補損害之誠意，無從適用減刑規定。

    高院認定，一審量刑已審酌犯罪動機、手段、損害程度及犯後態度等情狀，未逾法定範圍，無明顯過重情形；且所判刑度已不符緩刑要件，最終認定上訴無理由，予以駁回，可上訴。

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