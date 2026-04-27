台南左鎮母子三人疑輕生 初步排除外力加工介入

台南左鎮二寮山區傳出母子3人疑似輕生，引起地方議論及關注。（記者劉婉君攝）

台南市左鎮區二寮山區今（27）日傳出母子3人疑似輕生，1名59歲的母親與34歲兒子、40歲女兒被發現時，已明顯身亡，現場留有1瓶殘餘的農藥及1份遺書，初步調查，3人疑因生活困苦而厭世，排除外力介入，也沒有破壞、下藥或刻意整理的跡象，將報請檢察官相驗並擇日解剖釐清死因。

母子3人居住在左鎮二寮偏遠的山區，同住的還有年已7旬的親家，據了解，昨天夜裡親家即發現3人一起躺在屋內角落，疑已死亡，但因住家地處偏遠，對外聯繫不易，且家中僅有3人的手機，老翁不會使用手機，無法報案，直到今天早上老翁的兒子、也是59歲死者的2女婿返家，才趕緊報案，3人四肢已僵硬，有明顯屍僵。

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初步調查，3人平時以砍竹子為業，40歲女兒的丈夫已離世多年，孫子在外地工作，死者（母）的2女婿前一晚接到死者聯絡要他回家協助處理車子報廢等事宜，沒想到返家後就發現3人已身亡，一旁留有農藥罐與遺書，3人疑因生活困苦而厭世，交代家人處理身後事。

當地里長與區公所表示，該母子3人生活經濟不佳，雖沒有低收入戶身分，但為邊緣戶，但區公所及當地里長曾通知該母子前往領取物資，3人可能因為個性自尊心較強而拒絕，未曾聽過3人有欠債或被詐騙等情形。

3名死者皆為成年人，為何會一起想不開？也引起地方議論及社會關注，警方在現場並未發現破壞、外力介入或下藥、刻意整理的跡象，初步已排除外力介入，後續將報請檢察官相驗，並擇日解剖，針對胃內殘留物進行毒物化驗，釐清死因。

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台南左鎮二寮山區傳出母子3人疑似輕生，警方在通往死者住處的附近路口拉起封鎖線。（記者劉婉君攝）

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