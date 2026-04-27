專騙長輩老本！ 21歲明仁會幹部組假檢警詐團 狂吸437萬遭起訴

警方攻堅林姓主嫌住處。（記者姚岳宏翻攝）

竹聯幫明仁會21歲林姓男子主導詐欺洗錢集團，協助詐欺機房鎖定高齡長者，假冒檢警及戶政人員，以身分遭冒用為由騙取老人家畢生積蓄，林男再指揮旗下車手至指定地點領款，刑事警察局歷經數月蒐證，兵分多路發動攻堅搜索，成功逮捕林姓主嫌等10人到案，查扣勞力士名錶與贓款，初步清查被害人遭詐金額達437萬餘元，新北地檢署本月起訴。

警方調查，這個詐騙集團均挑選年邁長輩作為下手目標，先由話務機房假冒地檢署、警察局或是戶政事務所人員打電話給被害人，謊稱其證件遭到盜用且捲入詐欺案件，為避免事跡敗露，詐團更以偵查不公開為藉口，恐嚇長者不得向親友透露半點風聲，接著便要求交出財產與帳戶進行監管。

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有老人家信以為真，依照指示將現金與提款卡面交給假扮成公務員的車手，得手後再交由收水手層層洗錢，目前查出至少有4名長者受害。

刑事局經數月埋伏與蒐證，去年11月及今年初，分別前往新北市土城、新莊、樹林及中和等地展開收網行動，除逮林姓主嫌等10嫌，並當場查扣手機、平板電腦、勞力士手錶及SIM卡等證物，林姓主嫌與另外3名共犯被法院裁定收押禁見。

新北地檢署本月以違反組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，將10名犯嫌提起公訴。警方呼籲，若接到自稱公務機關的來電，提到監管帳戶、財產或是要求透過電話與視訊製作筆錄，絕對是詐騙陷阱，請務必立即掛斷並撥打165反詐騙專線或向警方求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

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