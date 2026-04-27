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    首頁 > 社會

    未注意車前狀況！ 刷2車翻覆受傷

    2026/04/27 14:46 記者陳文嬋／高雄報導
    吳男駕車未注意車前狀況，連刷2車翻覆受傷。（民眾提供）

    吳男駕車未注意車前狀況，連刷2車翻覆受傷。（民眾提供）

    高雄市吳姓男子駕車行經鳳山區文龍東路，突然撞擊柯女停放路邊停車格的轎車後翻車受傷，又波及同向林男轎車，警方研判吳男駕車疑未注意車前狀況，驚險保命無生命危險。

    鳳山警分局交通分隊今天近中午接獲民眾通報，指稱鳳山區文龍東路666號前發生一起交通事故，警方獲報後立即派遣警力趕赴現場處理，並同步實施交通疏導與安全維護措施。

    警方調查，吳姓男子（27歲）駕駛轎車，沿鳳山區文龍東路慢車道東向西直行時，疑因未注意車前狀況，突然撞擊柯姓女子停放路邊停車格內轎車左後車尾，導致吳男轎車當場翻覆，波及同向快車道上林姓男子（56歲）駕駛貨車受損，過程險象環生。

    警方據報到場處理車禍，對吳男及林男2名駕駛實施酒測，確認酒測值均為0.00mg/L，排除酒駕情形；但事故造成吳男多處受傷，已自行就醫治療，林男幸運未受傷。

    警方表示，初步研判車禍肇事原因為吳男駕車未注意車前狀況所致，詳細肇事責任將持續調查釐清；鳳山警方呼籲駕駛人行車時務必專注前方動態，隨時留意路況並保持安全距離，以確保自身及其他用路人安全，避免類似事故再次發生。

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