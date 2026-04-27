性侵女網友辯「自己塗精液在外陰部」 二審仍判4年4月

苗栗郭姓男子約女網友到家中卻性侵，事後否認犯行，還辯稱是女網友自己塗精液在外陰部，台中高分院法官不信，判決駁回，維持4年4月徒刑。（記者陳建志攝）

苗栗郭姓男子，前年2月約女網友到家中，卻強行脫掉衣褲性侵得逞，女網友事後報警提告，郭男卻矢口否認犯行，還辯稱是女網友拿走他自慰過後的紙團，將精液塗抹在外陰部，苗栗地院一審依強制性交罪判處4年4月徒刑，郭男不服提出上訴，台中高分院審理時，郭男仍不認罪，但法官審視相關證據，認定性侵屬實，判決駁回上訴。

判決指出，郭姓男子認識一名女網友，2024年2月26日相約見面，郭男開車載女網友到住處，隔天凌晨女網友洗澡後躺在床上，郭男強行脫去女網友衣褲後壓制，並對她性侵得逞。郭男隨後暫離房間又回來，再度以手撫摸女子胸部及下體猥褻得逞，女網友事後向友人哭訴，報警提告。

請繼續往下閱讀...

苗栗地院審理時，郭男矢口否認有何強制性交犯行，辯稱未以陰莖插入女網友陰道，也未曾碰觸她的生殖器。只有在睡覺時，隔著棉被不小心碰到她的臀部或腰部，此外也僅有在交付高鐵票給她時碰到手。

苗栗地院審酌，女網友與郭男素不相識，無誣告動機，且案發後立即向友人求助並驗傷，證詞前後一致。郭男則否認犯行，未賠償和解，犯後態度不佳，依強制性交罪判處4年4月徒刑，郭男不服提出上訴。

台中高分院審理時，郭男仍否認犯行，強調女網友陰道深部並未檢出他的DNA，至於外陰部檢出他的DNA，則是案發前數日自己曾在房內自慰，並將擦拭精液的衛生紙團丟棄在房內，質疑是女網友帶走該衛生紙團，並將精液塗抹在外陰部上，才會檢出他的DNA。

不過法官認為，若真的是女網友將精液塗抹在外陰部，則檢驗結果應該是檢出精液反應，而非「可能不含精液或精液量微」。且被害人內褲，經多波域光源檢視及酸性磷酸酵素法檢測結果，未發現可疑精液斑，若是以塗抹精液方式，照理會一併塗抹在自己所穿著內褲或其他身體部位，郭男辯詞不可採。

台中高分院認為，郭男犯罪事實明確，原審量刑妥適，審酌郭男至今仍否認犯行，且尚未與告訴人達成和解並賠償，難認犯後態度良好，駁回上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法