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    雲云技術長被刺死！ 妻出庭喊「會好好過下去」 旁聽席都哭了

    2026/04/27 14:28 記者翁靖祐／台北報導
    綽號為bird的梁男親友為追思，製作了小鳥樣式的徽章。（記者翁靖祐攝）

    綽號為bird的梁男親友為追思，製作了小鳥樣式的徽章。（記者翁靖祐攝）

    雲云科技主要商品為嬰兒攝影機，並因該商品享譽國際，不過董事長曾志新因與梁姓技術長不睦，於梁男離職交接會議上持兇刀朝其狠刺9刀，梁男送醫不治。曾男被起訴後，全案交由國民法官審理。今（27）台北地院傳喚梁男的配偶出庭作證，過程中，梁妻幾度哽咽到無法說話，但最終仍堅強地完成作證程序，並向已故的梁男喊話「我們會好好過下去，我們跟他的朋友也會一直很想念他、一直很愛他」。

    回憶案發當天，梁妻表示，有接到雲云公司的人來電說梁男受傷，要她趕去醫院，路程中，她再度接到醫師來電，但對方仍未詳述情形。直至她趕抵醫院醫師向她說明情形，她才知悉事情經過。當時梁男因情況危急，醫師不便放行，因此梁妻最終未能見到丈夫最後一面，說到此處，她也哽咽了起來。

    事後梁男親友、女兒陸續來到醫院等候，梁妻心疼地說女兒很堅強，還會安慰親友「爸爸不會希望你們這麼難過」但其實只有她知道，這件事情對女兒們心裡的傷痛有多大，她更說當時小女兒天天失眠，根本無心即將到來面對升學考試。

    「其實我們生活可以如常進行，但只有我知道她們（女兒）對未來有多徬徨」梁妻也透露，不久前和女兒們才聊到「不知道為何這種事情要發生在他們身上」、「人生有什麼好值得期待的」。這席話聽在一位母親的耳裡，可謂椎心刺骨的痛。

    面對突如其來的變故，梁妻說，在外面前自己都蠻堅強的，但總會有很多時候想到先生，不管是經過一起去過的地方，或是連沒有一起去過的地方，她也會傷痛地想起，自己再也沒辦法和他分享這些經歷。梁妻哽咽地說「我覺得我還蠻獨立的，但是我真的很想念他」，坐在旁聽席的民眾聽了後，也頻頻啜泣。

    梁妻說，後續有和親友辦了一場追思禮拜，約有800人到場懷念梁男，回想當天的狀況，她覺得是很溫馨、溫暖的追思會。當天有人幫綽號為「Bird」的梁男做了小鳥樣式的徽章，上面刻著「Freedom like a bird」字樣，而今日到庭旁聽的親友們，也都帶著這個徽章，懷念那個曾帶給他們生命無數美好的梁男。

    檢方在詰問尾聲詢問梁妻，是否還有話想對梁男說？梁妻思緒片刻後，提到小孩曾問她，最後有來得及跟向梁男什麼嗎？她說來不及「但其實爸爸都知道我們要說什麼，因為我們對他的愛是日常生活的累積」語畢，梁妻緩緩說道「我想對他說我們會好好過下去，我們跟他的朋友會一直很想念他、一直很愛他」。

    曾志新。（資料照）

    曾志新。（資料照）

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