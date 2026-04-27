遙控泰籍傳播妹吹風機運毒被查獲 花蓮夫妻檔毒販落網

一名泰國籍女子今年1月底來台從事坐檯陪酒傳播小姐，並受雇主指示將1.6公斤、市值逾新臺幣3百萬元的愷他命，夾藏在吹風機內搭機來台，卻在入境桃園機場時遭查獲，航警循線逮捕幕後毒梟江姓夫婦，調查後依違反毒品危害防制條例送辦起訴。（航警局提供）

一名泰國籍女子今年1月底來台從事坐檯陪酒傳播小姐，並受雇主指示將1.6公斤、市值逾新臺幣3百萬元的愷他命夾藏在吹風機內搭機來台，卻在入境桃園機場時遭查獲，航警循線逮捕幕後毒梟江姓夫婦，調查後依違反毒品危害防制條例送辦起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，關務署台北關與航警局1月底在桃園國際機場第一航廈執行執行邊境毒品查緝勤務時，從託運行李X光儀影像中發現1名自泰國搭機入境旅客所攜帶行李箱有異，經開箱檢查，發現其行李中多台吹風機內夾藏重1650公克第三級毒品愷他命，立即依法將持有行李的泰國籍女子逮捕。

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經航警調查，泰籍S女（化名，23歲）是受本國籍江男（45歲）與其妻趙女（41歲）指示，來台從事坐檯陪酒傳播小姐，並自泰國協助攜帶夾藏第三級毒品愷他命的吹風機來台，入境後再由S女前往花蓮，將夾藏市值約新台幣330萬元的毒品吹風機交給江姓與趙姓夫婦。

陳博全說，航警局會同相關單位驅車前往花蓮執行圍捕，警方先在小吃店逮捕趙女，並透過監視器發現江男帶著4名泰籍女子自後門離開，躲進汽車旅館企圖規避查緝。專案小組與江男在旅館展開數小時的「心理戰」，最後請來趙女進行道德勸說，才讓江男放下心防束手就擒。

專案小組調查後，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦起訴。航警局表示，除持續強化邊境毒品查緝工作，也呼籲民眾切勿受金錢誘惑協助運輸毒品，以免觸法。

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來台從事坐檯陪酒傳播小姐的泰國籍女子一月底入境桃園機場時，遭海關與航警在其行李中查獲1.6公斤愷他命。（航警局提供）

來台從事坐檯陪酒傳播小姐的泰國籍女子一月底入境桃園機場時，遭海關與航警在其行李中查獲1.6公斤愷他命。（航警局提供）

來台從事坐檯陪酒傳播小姐的泰國籍女子一月底入境桃園機場時，遭海關與航警在其行李中查獲1.6公斤愷他命。（航警局提供）

一名泰國籍女子今年1月底來台從事坐檯陪酒傳播小姐，並受雇主指示將1.6公斤、市值逾新臺幣3百萬元的愷他命，夾藏在吹風機內搭機來台，遭海關與航警查獲。（航警局提供）

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