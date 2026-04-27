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    首頁 > 社會

    新北醫師公會捐助警政基金 挹注基層辦案及時雨

    2026/04/27 13:49 記者姚岳宏、吳仁捷／新北報導
    新北市醫師公會理事長顏鴻順（左）於會員代表大會，數百名醫師會員、官警見證下，代表捐出60萬元善款給新北市警察局，充實基層警政辦案所需，新北市警察局長方仰寧（右）出席受贈，感謝醫師們的大愛。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市醫師公會理事長顏鴻順（左）於會員代表大會，數百名醫師會員、官警見證下，代表捐出60萬元善款給新北市警察局，充實基層警政辦案所需，新北市警察局長方仰寧（右）出席受贈，感謝醫師們的大愛。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市醫師公會長年支持新北警政，理事長顏鴻順在會員代表大會中，數百名醫師會員、官警見證下，代表工會捐出60萬元善款給新北市警察局，作為警政基金，充實基層人民保母辦案、維護治安所需，新北市警察局長方仰寧也出席受贈，感謝醫師們的大愛，讓更多人感受到醫警溫情。

    新北醫師公會表示，這場捐贈在26日晚間，公會第29屆第3次會員代表大會中隆重登場，醫師們以實際行動力挺警政工作，當新北警察局長方仰寧從公會理事長顏鴻順手中受贈這筆基金，全場官警都感受醫界的溫暖與支持，成為警政力量的堅實後盾。

    新北市醫師公會理事長顏鴻順說，官警們不分晝夜、堅守治安前線，辛勞與職業風險跟醫界一樣，都是聞聲救苦，這次集資捐贈警政基金，實質協助，更希望發揮「拋磚引玉」之效，凝聚社會各界正向力量。

    方仰寧表示，感謝新北市醫師公會長期關心警政工作，警政肩負社會維安、保障市民安全重責，除仰賴全體同仁戮力以赴，有賴民間團體的支持與肯定。這筆基金將被妥善運用於鼓勵基層辦案、強化警務執行，提升治安維護效能及服務品質，將社會善能量轉化為治安量能，確保市民生命財產安全。

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