忌妒心釀殺機！ 醋男公墓持刀猛刺清潔隊員 法官判刑1年6月

基隆地院近日審結，認定李男犯傷害罪，判處1年6月徒刑。（記者吳昇儒攝）

基隆一名33歲李姓男子因不滿女友與40多歲的蘇姓清潔員往來過密，竟於今年1月21日中午，跑到殯葬管理所蘇男的辦公室內理論。雙方大打出手，席間李男持刀猛刺蘇男左胸、肩、背，另一名邱姓同事向前阻攔，也遭砍傷。警方循線逮捕李男，並依傷害等罪，將他移送法辦。基隆地院近日審結，認定李男犯傷害罪，判處1年6月徒刑。

檢警調查，李男因不滿女友與蘇男往來過近，心生醋意，得知蘇男在殯葬管理所擔任外包清潔員，案發當天中午趁蘇男休息時，持刀跑到其辦公室理論。雙方大打出手，李男更拿出預藏的刀械朝蘇男身上猛刺，一旁的邱姓同事見狀，趕緊出手阻攔。

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李男卻朝蘇男胸、肩、背部砍殺，造成多處刀傷，而勸架的邱男也遭到波及，手臂慘遭割傷。李男行兇後逃逸，警方獲報後趕往現場，並通知119派員前往搶救，所幸經救治後，蘇、邱二人並無大礙。

警方依照現場人士描述凶嫌相貌和服裝，鎖定李男，並在行兇辦公室附近找到他躲在巷內，隨即帶回偵辦。檢察官偵訊後，依涉犯傷害罪嫌，提起公訴。

法官審理時，李男承認犯行，並表示當時認為蘇男與自己共同追求周女，才會教訓對方。

法官認為，李男僅因感情糾紛，就持刀攻擊蘇男身體重要部位，手段兇殘，漠視他人身體權益，破壞社會安寧秩序；且其有多次暴力犯罪前科，惡性不改，犯後也未與蘇男達成和解，應予嚴懲。

法官考量李男犯後尚有悔意，且須照顧未成年子女等情狀，依觸犯傷害罪判刑1年6月。

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