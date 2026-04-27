破獲盜版集團侵權市值上億元 刑事局智財大隊逮7人

刑事局智財偵查大隊破獲盜版集團，查扣大批證物。（圖由刑事局智財偵查大隊提供）

檢方日前接獲國內知名線上遊戲公司提告指稱，旗下知名線上遊戲的內容、素材等著作及商標，遭盜版私服非法重製，並於遊戲內顯現原廠商標，指揮刑事局智慧財產權偵查大隊成立專案小組，追查並逮捕劉姓、林、陳姓、黃姓等7名嫌犯。

警方於現場查扣遊戲機房伺服器主機18台、電腦主機4台、手機6支、存摺1批、現金43萬9200元等大批證物，估算侵權市值高達1億元，為保全追徵不法所得，裁定扣押主嫌銀行帳戶358萬7000元。

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刑事警察局智慧財產權偵查大隊成立專案小組，歷經半年的偵辦追查發現，該盜版私服由犯嫌營運商劉嫌等5人主導營運，集團向盜版遊戲軟體商黃嫌購買，或租賃盜版遊戲營運程式後，再經由黃男居中牽線向盜版遊戲機房商余嫌租賃伺服器，將遊戲營運程式植入伺服器後，開始營運盜版遊戲私服供玩家連線遊玩。

該集團還涉嫌販賣虛擬寶物牟取不法利益，經查自114年初營運迄114年11月，不法所得新台幣近千萬元；全案經完整蒐證，分別於去年底、今年1月、3月底，分別在台北市、桃園市及台中市等7個處所，展開3波搜索查緝行動，查獲犯嫌營運商劉、林、陳等人，以及軟體商黃嫌及伺服器商余嫌等7人到案，全案依違反著作權法及商標法等罪嫌，移送台灣台北地方檢察署偵辦。

刑事局智財偵查大隊破獲盜版私服集團侵權市值上億。（圖由刑事局智財偵查大隊提供）

刑事局智財偵查大隊破獲盜版私服集團侵權市值上億。（圖由刑事局智財偵查大隊提供）

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