幣商淪詐團共犯！ 助洗錢4000餘萬 以「幣流迴圈」手法隱匿不法所得

台北地檢署。（資料照）

鴻翰創意公司從事加密貨幣交易，負責人為曾鴻益，其和詐團成員徐培譯合作，將4396萬3558元的不法金額兌換成泰達幣後，再以「幣流迴圈」藏匿贓款流向。台北地檢署今（27）日偵結此案，依洗錢、偽造文書等罪起訴含曾男共8名詐團成員。

起訴指出，詐團騙取4396萬3558元後，經由層層轉匯方式後透過車手依照徐培譯指示於鴻翰公司購買加密貨幣共計177萬2295顆泰達幣，根據當時的美金匯率來看，價值約莫落於台幣5405萬4998元。

請繼續往下閱讀...

曾鴻益為將洗錢流程複雜化，先是指示員工透過imToken等加密貨幣程式生成一次性錢包後，經由員工將錢包地址、假交易金額、數量傳給車手，並製作不實「USDT買賣合約」讓車手簽名，完成契約，虛偽完成KYC流程。

若車手未帶足現金，曾便會指示員工從公司保險箱中取出庫存現金湊款，並錄製點鈔影片，佯裝完成實名制KYC流程，後再把現金放回公司保險櫃，若交易金額高於50萬元，員工則會向調查局洗錢防制處不實申報大額通貨交易。

後續，曾鴻益涉以「幣流迴圈」隱匿犯罪所得去向，過程中指示員工申請幣安交易所錢包，又向不知情的朋友借幣安錢包，後由另名員工使用幣安錢包，將不實「USDT買賣合約」上的泰達幣數量，轉入合約上的一次性錢包，佯裝為車手幣商所持用。曾再指示員工，持續層層轉幣到非託管錢包地址，最終部分流入曾鴻益匯集錢包以及徐培譯之錢包地址，後再轉入車手真實錢包地址。

台北地檢署今日偵結本案，認為曾鴻益及公司員工共計8人涉犯加重詐欺、偽造文書等罪，依法提起公訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法