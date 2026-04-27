屏縣消防局屏東第二分隊 5/1起更名為「公館分隊」

屏縣消防局屏東第二分隊，將從5月1日起更名為「公館分隊」。 （屏東縣消防局提供）

為強化地區名稱辨識度並提升勤務聯繫效率，設於屏東市公館地區的屏東縣政府消防局第一救災救護大隊「屏東第二分隊」，將從下（5）月1日起正式更名為「公館分隊」。

屏東縣政府消防局表示，此次更名案是為配合在地化名稱辨識，以及實際勤務聯繫需要，「公館」為當地民眾慣用且具代表性的地理名稱，更名後將使消防單位與在地社區的連結更加緊密，也方便民眾報案與跨單位溝通。

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消防局強調，本次更動僅為單位名稱調整，為確保消防救災與救護服務品質不受影響，分隊所在地、轄區範圍、人員編制聯絡電話等相關事項均維持現狀。消防局已發函縣內各機關及學校，通知從5月1日起，凡是辦理業務聯繫、公文往來及相關資料登載時，統一使用新名稱「公館分隊」。

屏東市人口近20萬人，原只有2個消防分隊，2023年9月明揚大火發生後凸顯設置第3分隊的迫切性，屏東縣政府因此自籌經費，選在原屏縣警察局技擊館旁公有基地，興建屏市第3個消防分隊，因位於建國路，將命名為「建國消防分隊」，去年底動土，預計明（2027）年完工，啟用後將與現有屏東分隊和公館分隊共同形成「屏東市三角消防守護網」。

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