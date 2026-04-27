宜蘭五結2車相撞、休旅車四輪朝天 網友酸「一言不合就翻肚」

宜蘭五結1處路口發生車禍，白色休旅車翻覆路面四輪朝天。（圖由警方提供）

宜蘭縣五結鄉1處閃燈路口，發生2輛休旅車相撞車禍，白色車子翻覆路面四輪朝天，另1輛車頭受損，所幸沒人受傷，事故畫面被PO上網路社群，網友狂酸「一言不合就翻肚」。

羅東警分局今天（27日）指出，警方昨天下午4點3分接獲報案，直指五結鄉協安路與公園路口發生交通事故，轄區警員查出34歲陳姓男子駕駛休旅車沿著五結鄉公園三路西往東方向直行，另名32歲劉姓男子開著白色休旅車從協安路由南往北方向直行，雙方行經路口發生碰撞。

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車禍發生後，劉男所開的白車四輪朝天，陳男的車子車頭損毀，2名駕駛經過酒測均無酒精反應，肇事原因尚待釐清。目擊者拍下現場畫面，以「五結田間又翻車」為題PO網，網友留言，「宜蘭的田中路都快變打卡點了」、「宜蘭日常」、「歡迎光臨宜蘭的田中」。

羅東警分局呼籲駕駛人行經路口應減速慢行，並注意前方狀況，若開到閃光路口，支道車應停讓幹道車先行，幹道車也應減速慢行注意路況，警方將持續加強執法，確保用路人行車安全。

事故發生後，1輛休旅車車頭受損（左側紅圈），另1輛（右側紅圈）四輪朝天。（圖由警方提供）

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