愛貓走丟以為被抱走急報警 警一查結局超展開

台中劉姓男子（中）家中貓咪走失，調閱監視器以為被抱走報警，警方追查後才發現是好心蔡姓民眾（右）先將牠抱上車照顧，順利聯繫上帶到警局物歸原主。（記者陳建志翻攝）

台中一名愛貓劉姓男子，日前開門不注意，家中飼養的貓咪竟從門縫偷溜出門，發現後在住家附近搜尋無所獲，沒想到調閱監視器，竟發現被人抱走帶上車，擔心愛貓的安危趕緊報警，警方獲報調閱車籍資料聯絡，才知道拾獲蔡姓民眾也是愛貓人士，因擔心貓咪流浪街頭發生意外，才將貓咪先帶回家，除前往獸醫院掃晶片，還在社群平台發文協尋飼主，正巧此時接獲員警聯繫，趕緊將貓咪帶到警局物歸原主，化解一場誤會。

這名劉姓男子，近日在家中與友人小聚，送朋友離開時一時未注意門縫，家中貓咪趁隙跑出門外，待劉男返家後才驚覺愛貓失蹤，焦急的在住家周邊搜尋未果。調閱住家附近監視器畫面，才發現貓咪跑出家門後在距離住處不到20公尺處遊蕩，隨後被一輛路過車輛的駕駛帶上車，擔心愛貓安危趕緊報警。

請繼續往下閱讀...

台中市警局第二分局育才派出所警員施宗樺、高慈佑及實務訓練生李旭翔獲報後，立刻調閱北區雙十路二段附近的監視器，很快確認該車輛車號並聯繫蔡姓車主，請他把貓咪帶至派出所。

蔡姓男子抵達派出所後表示，家人都是貓奴，家中也有飼養兩隻貓咪，當時見小貓獨自在路上遊蕩且未配戴項圈，擔心發生危險，便先將牠帶往動物醫院掃描晶片確認身分，但因醫院基於個資保護無法直接提供飼主資訊，車主兒子便在社群平台發文協尋飼主，正巧此時接獲員警聯繫，隨即將貓咪帶至派出所。

雙方在派出所確認後，順利將貓咪交還給劉男，結束這場驚魂記，劉男對員警迅速協助找回愛貓深表感謝，也對蔡姓民眾一家人的善意十分感動。

台中劉姓男子家中貓咪走失，蔡姓民眾在路邊發現將牠抱上車，並到網路社群PO文協尋主人。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法