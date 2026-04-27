清運海廢有弊 北觀處退休專員涉案起訴13人

士林地檢署。（資料照）

交通部觀光署北觀處已退休的陳姓專員，涉勾結劉姓外包監工及環保業者等12人，於2020至23年間辦理北海岸海漂物清運採購案時，找人頭陪標，並勾結地磅站者竄改單據，虛增廢棄物重量，藉以詐領工程款，甚至將海洋廢棄物掩埋於私人土地牟利。士林地檢署今日偵結，分依圖利、違反政府採購法、廢棄物清理法、詐欺取財等罪嫌，起訴陳等13人及5間環保公司。

士檢調查，57歲陳男自2003年起任職北觀處，負責海漂物清運等勞務業務；59歲彭男曾任北觀處巡查員，後來轉任久欣、嵩昌環保公司，陳男明知彭男同時代表2家公司投標，違反規定，但為了避免流標而仍與業者合謀違法找人頭投票。

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李男找52歲曹男、37歲李男、52歲莊男、48歲劉男與58歲陳男等人，以木和、立凱、晉陽等公司名義陪標，營造多家競爭假象，助久欣、嵩昌順利得標金山、萬里、石門與基隆等地標案。

53歲劉男則是北觀處外包監工，負責監督過磅，他為了詐領依重量計算的清運費，勾結統豐企業社的42歲李男與35歲吳女，以手動修改電腦系統，或拔除顯示器電源等方式，虛增廢棄物的重量，製作不實地磅單，劉男未核對重量即簽名放行。

陳男審查文件時雖發現「車輛進出磅時間相距太大」，仍指示彭男更改時間、重新黏貼單據，協助業者詐領清運費50萬多元。

彭男為了幫業者省處理費，指示42歲簡男將清運的漂流木、太空包與塑膠瓶等海洋廢棄物，直接載往64歲王男實際管理的私人土地。王男每月收取5000元，提供土地讓其違法堆置、掩埋廢棄物。

檢調獲報追查，運用空拍機蒐證與查扣手機LINE對話紀錄，查出環保業者假清運真濫倒的惡行，今偵結起訴13人與5公司。

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