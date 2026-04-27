高雄3名小五男生被男狼師摸「那裡」 邱于軒：受害生應不只3人

高雄某補習班男狼師涉嫌碰觸多位小學男生「那裡」遭起訴，邱于軒提到家長聽到這情況心都碎了，如果是自己孩子被這樣對待，「我會跟他拼命」。（記者王榮祥翻攝）

高市議員邱于軒今質詢時揭露林園某補習班男性狼師，涉嫌把手伸入小學男生褲子裡摸「那裡」、甚至抓孩子的手摸老師的私處，老師事後已被起訴，初步調查有3個孩子有此遭遇，但她評估受害生不只3位，要求市府擴大調查且須進校輔導。

邱于軒引述人本報告指出，狼師通常是慣犯，所以應擴大調查，不放過狼師、更不能漏接受害者，因為孩子對於老師總會聽話、尊重，認為老師說的就像聖旨。

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她進一步提到，一位家長沉痛地拜託她在議會質詢，她一直等到狼師被起訴後才提這件事，對於家長的勇氣相當感佩，邱于軒也提到，這位媽媽說起孩子的遭遇時心如刀割、心都碎了，如果是自己小孩遇到這種老師，「我一定跟他拼命」。

邱于軒透露，起訴資料顯示有3位小學男生遭老師摸陰莖、肛門，甚至抓孩子的手去摸老師的私處；老師甚至為阻止孩子說出這些情況而體罰孩子，包括用棒子打孩子，或讓學生長時間跪著。

邱于軒強調，狼師目前不只教一個班，且以人本的經驗，先前也許還有其他孩子受害、只是因各種原因沒被發現，要求教育局擴大調查，進校輔導；她很肯定第一位孩子說出來的勇氣，因為這孩子跟他的媽媽，才可能阻止更多孩子受害的可能。

教育局長吳立森答詢時證實此案，說明已依規定停止狼師職務，終身不得擔任補習班教師，並登錄在全國不適任教育人員資料庫，事後也已啟動相關調查與輔導。

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