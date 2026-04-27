嘉義逆子抱摔母親致死 判刑17年5月定讞

一審嘉義地院國民法官庭依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處莊男17年5月有期徒刑，二審、三審皆駁回上訴，維持17年5月刑期定讞。（資料照）

嘉義縣30歲莊姓男子不務正業，前年11月28日凌晨，在住處向65歲母親要錢、要求幫買早餐等未果，竟出手攻擊母親頭部、追逐至道路旁，從後方環抱莊母讓其腳步離地，再重摔至地面，莊母當場倒地不起，造成頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎，救治10天後宣告不治死亡。一審嘉義地院國民法官庭依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處莊男17年5月有期徒刑，二審、三審皆駁回上訴，維持17年5月刑期定讞。

莊男坦承抱摔母親，但否認曾攻擊頭部，實施解剖法醫師證稱，無論從案發後死者瘀傷顏色、血塊形成歷程，均與2024年11月28日案發時間吻合。且有證人、莊男曾對母親家暴紀錄等證據可佐證，認定莊男犯傷害直系血親尊親屬致死罪。

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歷審考量，莊男在指使母親提供金錢或買早餐未果後，與母親口角爭執，並以暴力手段攻擊其母頭部，莊母雖與莊男感情疏離，但仍會幫兒子買東西、還債，並非對莊男毫不關心。

審酌莊男多次對莊母攻擊、辱罵，將莊母當成工具人，無法認定有反省或真心悔悟，審酌其生活狀況、品行，外出社會工作後還染上賭博惡習，導致行為逐漸偏差，如戒掉賭博、飲酒等惡習，仍有回歸社會可能等情形，判決莊男17年5月有期徒刑確定。

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