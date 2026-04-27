鶯歌兩車車禍莽男開扁 打傷少年吃官司

新北市陳姓少年騎微型二輪車途經鶯歌，與周女騎乘的機車車禍，周女搭載丈夫謝男、兒子，謝嫌憤而打傷少年，警方當場逮捕送辦，也對周女開罰超載。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名陳姓少年騎乘微型電動二輪車，在鶯歌市區左轉時，與周姓女子騎乘的機車車禍，周女搭載丈夫謝男及兒子，謝男不滿對方騎車，憤而上前打傷陳姓少年，少年受傷倒地，路人見狀報警，警方趕抵，將陳姓少年送醫，並取得監視器影像，佐證謝嫌打人，陳姓少年隨後提告，警方法辦謝姓莽男，也對他超載的妻子周女開罰，衝動打傷人得不償失。

新北市110於26日晚間9時許，獲報指新北市鶯歌區館前路發生交通事故，衍生肢體衝突情事，三峽分局快打部隊7名警力趕赴，強勢介入處置，逮捕打人嫌犯，並將遭打傷的17歲陳姓少年送醫。

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警方調查，17歲陳姓少年騎乘微型電動二輪車，案發時從鶯歌館前路、水資源回收場左轉往鶯歌方向時，與34歲周姓女子騎乘、附載37歲丈夫謝男及幼子機車碰撞，車禍後，謝男疑不滿對方駕駛行為，上前徒手打傷陳男，造成他肢體受傷。

警方到場，協助受傷陳男送醫，管控謝男及相關人，檢視熱心路人提供蒐證影像，確認謝男動手毆打，陳姓少年由家人陪同，持驗傷單到派出所提告，警方依現行犯逮捕謝男，依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

員警酒測，雙方駕駛人都查無酒駕或毒駕情事，事故現場亦依規定完成測繪、照相及相關影像調閱作業，以確保事證完整、釐清事故責任，針對周女騎機車超載，警方已依法開罰。

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