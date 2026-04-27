逢甲商圈發生襲胸犯 議員要求普發辣椒水及戴電子腳鐐

民進黨議員林祈烽要求普發辣椒水保護女性。（記者蘇金鳳攝）

台中市日前發生一名長髮男在逢甲商圈對一名女子襲胸，民進黨市議員林祈烽表示，該名男子雖抓到卻又被交保，讓台中市女性人心惶惶，為了保護女性，他要求警方跟檢察官說明，讓此性侵犯者要戴上電子腳鐐，並普發辣椒水給中市所有女性，同時將累犯的性侵犯者照片公布在各商圈。

副市長鄭照新表示，警方迅速抓到嫌犯，但卻又交保很無奈，目前外界有倡議用交保後用電子腳鐐，而商圈都知道這一號人物，會坐在樓梯，伺機犯行，跟商家合作，有出現加強監控，保護路過女性，至於普發辣椒水要研議；另外，若公布其照片，法律上要突破；警察局長吳敬田表示，會跟檢方建議交保後要戴電子腳鐐，以監控其行為。

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民進黨議員林祈烽今天在市議會嘲諷的說，台中市逢甲商圈因日前警六分局的分局長周俊銘誤觸辣椒水而引發風暴，現今辣椒水都比東泉辣椒醬還出名。

林祈烽表示，台中治安令人擔心，昨天在地檢署附近發生槍案，日前逢甲商圈發生一名35歲的長髮襲胸男，根本就是變態性侵犯，西屯派出所很快抓到嫌犯，但是卻又被交保，如今在外溜達，讓全台中市的女性人心惶惶。

他要求警方而且是分局長的層級要檢察官說明，這樣的性犯罪者，只要是累犯，要交保要戴電子腳鐐，甚至初犯就要戴，以免出去後再去危害其他的女性。

此外，林祈烽更要求市府要普發辣椒水，在事發當下，警方趕到要一段時間，不如普發辣椒水，讓受害女子可在此時自保。

林祈烽更要求，因為性侵犯很多人都不認識，因此他要求將其照片公布在商圈。

警察局長吳敬田表示，會向檢察官建議交保的性犯罪累犯都要配戴電子腳鐐，至於普發辣椒水要研議。

副市長鄭照新表示，會建議檢察官對性侵犯累犯戴電子腳鐐。（記者蘇金鳳攝）

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