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    首頁 > 社會

    愛情來的太快！相約「神明見證」 男子落詐團套路險失30萬元

    2026/04/27 11:36 記者蔡清華／高雄報導
    員警在楠梓區右昌一處廟埕逮捕詐騙集團女車手。（圖由讀者提供）

    員警在楠梓區右昌一處廟埕逮捕詐騙集團女車手。（圖由讀者提供）

    高雄市警局楠梓分局右昌派出所昨成功攔阻1起網路愛情詐騙面交案，並在楠梓區右昌1處廟埕逮捕詐騙集團女車手，及時保住被愛沖昏頭的40歲吳姓男子30萬元存款。

    經了解，吳男透過交友軟體認識暱稱「芯芯」之女子，對方以「想和你一起過更好的生活」、「這是我們翻身的機會」，構建「兩人在一起的美好未來」等甜言蜜語博取信任，女子再誘導投資虛擬貨幣並要求現金面交，為取信吳男，還特地相約在楠梓區右昌一街廟宇廣場前交款，聲稱有「神明見證」更安心。

    員警經行員通報後主動請被害人將計就計，依約現身面交，待35歲柯姓女子現身收款時，當場上前逮捕，警詢後依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。而吳男談了1週的愛情雖落了一場空，但感謝警方機警察覺有異，守住了其辛苦攢下的積蓄。

    楠梓分局呼籲，網路交友涉及投資、匯款或面交金錢，多為詐騙手法，切勿輕信甜言蜜語，如有疑問請撥打165反詐騙專線查證，以維護財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    被愛沖昏頭的40歲吳姓男子險失30萬元存款。（圖由讀者提供）

    被愛沖昏頭的40歲吳姓男子險失30萬元存款。（圖由讀者提供）

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