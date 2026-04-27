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    高雄女警疑遭男警官誆騙至溫泉湯屋騷擾 警局：啟動性平調查

    2026/04/27 11:01 記者黃良傑／高雄報導
    高雄女警疑遭男警官誆騙至溫泉湯屋騷擾，市警局已啟動性平調查。（資料照）

    高雄女警疑遭男警官誆騙至溫泉湯屋騷擾，市警局已啟動性平調查。（資料照）

    高市警局某分局1女警指控其他單位男警官誆稱同事聚會，騙她至溫泉會館欲開房泡湯，她嚴厲拒絕而未得逞，事後報請該分局督察組針對性平調查，卻無下文，懷疑官官相護，因業務必須與涉騷的男警官對接，女警心理已生陰影，市警局表示，當事人於4月中旬提出申訴，該分局受理即啟動調查。

    該女警向媒體投訴，指去年9月調到至分局，涉騷擾的男警官經常藉由勤務機會對她噓寒問暖，曾問她是否單身等？對於長官關心未多聯想，據實以告，不料，這竟成惡夢的開始！

    對方得知她喜歡爬山，稱有約不少同事要到南橫爬山，還請熟悉環境的同事當嚮導，熱情邀她加入，因盛情難卻及盡快融入團隊，便點頭答應對方的邀約。

    對方於登山當天告訴她有同事臨時有事取消，有的則自行上山會合，她不疑有他搭其車前往，竟被帶至某溫泉會館，還開了一間兩人湯屋，不斷要求陪他泡湯，因無法接受而嚴厲拒絕。

    事後她曾向分局回報，避免日後雙方工作及業務接洽的不舒服，但相關單位始終不處理，心裡疑萌生陰影，市警局表示，已依申訴人意願調整其職務，避免雙方接觸，對性平事件啟動調查，依照《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》規定，組成性平會調查，釐清真相。

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