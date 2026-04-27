深夜毒駕連撞12機車 男被查獲喪屍煙彈送辦

新北市淡水新春街深夜傳出撞擊巨響，警方到場查獲駕駛李嫌毒駕，再起出依托咪酯毒菸彈。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水新春街深夜傳出撞擊巨響，途經路人赫見一輛轎車駕駛連撞路邊多台機車後停下，警方到場，駕駛神情恍惚，吞吞吐吐，警方當場對李嫌毒篩，呈現俗稱喪屍毒品-依托咪酯陽性，警方再從李嫌身上查獲3顆毒煙彈，依法送辦，續追毒品來源。

這起車禍發生在26日深夜10時許，淡水區新春街143號對面，淡水警方獲報一名男子駕車衝撞路邊多輛機車，警方到場，清點發現共12輛機車遭33歲李嫌駕車撞毀，嚇壞路人與住戶。

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警方獲報趕抵，見李男神情恍惚，疑似毒駕嫌疑，當場對李男實施毒品唾液快篩，結果呈現依托咪酯陽性，警方在李嫌身上查獲3支電子煙彈（毛重:17.57g），確認為依托咪酯煙彈。

途經路人獲悉毒駕，直呼差一點就被撞，警方依違反毒品條例、公共危險（毒駕）等罪嫌，將李嫌移送士林地檢偵辦，制止毒駕害人。

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新北市淡水新春街深夜傳出撞擊巨響，警方到場查獲駕駛李嫌毒駕，再起出依托咪酯毒菸彈。（記者吳仁捷翻攝）

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