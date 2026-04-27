今晚可以安然入睡了…中壢警拆解詐騙謊言 攔阻他交付200萬元

中壢警分局巡官朱宸衛（右）抽絲剝繭拆解詐騙謊言，攔阻黃男提款、交付200萬元。（警方提供）

桃園市警察局中壢警分局交通組巡官朱宸衛，過往在偵查隊任職具備刑事詐欺案件偵辦經驗，主動參加分局「破詐先鋒」攔阻小組，日前下午3時接獲兆豐銀行中壢分行通報，指稱30歲黃姓男子疑似遭詐騙欲提領200萬元，因提款遭分行專員阻止，情緒不悅，不願相信專員說法，隨時可能離去轉往他處提款、交付，因情況緊急請求警方協助攔阻。

朱宸衛趕赴現場，初步了解該分行專員察覺黃男提款的神情緊張、說詞反覆，對資金用途交代不清，警覺可能遭詐，立即通報警方協助。不過黃男一開始堅稱是因友人投資店面及裝潢所需資金，並否認遭詐情事。

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朱宸衛認為黃男入詐已深，經以專業經驗耐心與其溝通，並要求提供其交友軟體App及LINE對話內容逐一檢視後，發現是典型詐騙集團以交友關係建立信任，進而引導加入假投資或工作群組，並以「申購公司商品」、「穩定獲利」、「發薪入帳」等話術包裝，誘騙被害人持續投入資金的手法。

過程中，朱宸衛苦口婆心向黃男詳細說明詐騙常見套路，包括交友詐騙劇情鋪陳、假工作群組綁定操作及贓款偽裝為薪資等手法，逐步拆解「你如果交付該筆款項，我跟你保證你今天晚上絕對會睡不著」等詐騙話術，黃男才驚醒知道這是詐騙手法，打消提款念頭。

黃男事後對銀行人員深表感謝，也向警方提到，200萬元的存款，不吃不喝也要存30幾個月，慶幸為警、銀勸阻，「今晚可以安然入睡了」。

中壢警分局長林鼎泰表示，詐騙案件層出不窮，分局已整合內勤同仁支援外勤，全面動員警力執行打詐、阻詐勤務，透過巡守與埋守並行，強化轄區車手提領行為查察力道，主動出擊攔阻詐騙案件發生，有鑑於詐騙手法日益翻新，呼籲民眾如遇有要求提領大額現金或匯款投資情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或就近向警方查證，以保障自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中壢警分局巡官朱宸衛（右）抽絲剝繭拆解詐騙謊言，攔阻黃男提款、交付200萬元，深獲銀行讚許。（警方提供）

中壢警分局巡官朱宸衛曾擔任分局阻詐桌曆的麻豆。（警方提供）

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