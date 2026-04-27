士林分署5月聯合拍賣會來了！ 永生花、不動產成兩大焦點

永生花。（記者翁靖祐翻攝）

行政執行署士林分署將於5月5日上午10時30分舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的有永生花、泰達幣（USDT）、車輛、股票及不動產，民眾無論是投資置產或佳節表達心意都能覓得好物，其中土地包括位於北投區之土地，面積共112平方公尺，起拍底價為新台幣927萬元。另部分不動產則是位於台北市南港區黃姓滯欠大戶的30筆土地，各標底價介於3173萬餘元至1億7864萬元間。

本次拍賣內容，有士林地檢署偵辦詐欺案件，所查扣之被告犯罪所得泰達幣，為使被害人儘早受償，特囑託士林分署變價拍賣。而士林分署提醒，加密貨幣拍定後，限以匯款方式繳納價金，拍定人並應於當天下午2時至5時，攜帶士林分署出具的拍定證明、繳款收據、加密貨幣錢包帳戶資料及身分證明等文件，前往士林地檢署贓物庫辦理點交作業。

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另，拍賣現場將還有一輛於2018年5月出廠的中華廠牌自用小客車、陽信股票及多盆永生花等標的同步拍賣。

而當天下午3時登場的「不動產123聯合拍賣會」，標的包含台北市北投區關渡段二小段285地號土地，面積112平方公尺，權利範圍為92/100，底價為新台幣927萬元，屬第二輪序第2次拍賣，地點鄰近關渡國中及關渡自然公園。

此外，拍賣標的另有滯欠大戶黃任中綜合所得稅案的楊姓擔保人所有不動產，位於台北市南港區麗山段一小段及二小段，共計30筆土地，分7標進行第2次拍賣，總面積達12萬8355平方公尺，權利範圍均為全部，各標底價介於3173萬餘元至1億7864萬元間。此外，還有內湖、南港、士林、八里等多筆土地同步釋出。

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