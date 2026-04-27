僧多粥少！上東區酒店等無妹坐檯 惱羞拳毆服務生3人落網

警方到場後將莊等3人控制管束。（記者陸運鋒翻攝）

莊姓男子等3人昨天（26日）深夜11時許前往台北市大安區一家酒店消費，因為女公關欠缺人手不足，莊男認為「沒面子」不滿嗆聲，甚至惱羞成怒毆打吳姓服務生，警方獲報後出動快打警力到場，隨即將莊男等人控制管束，查扣折疊刀等物品，詢後依社會秩序維護法裁罰。

大安警分局調查，19歲莊男、38歲余男及35歲林男等3人，昨深夜在大安區忠孝東路四段「威士汀」禮服酒店飲酒，要求店家盡快安排女公關至包廂坐檯，但26歲吳姓服務生表明暫時已無空閒人員，卻引發莊男等人不滿，執意進入酒店休息區找小姐。

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據知，莊男遭到吳男阻擋後，雙方爆發口角，莊男認為面子掛不住瞬間惱羞成怒，竟推擠並揮拳毆打吳男，店家見狀後連忙報案，轄區敦化南路派出所出動多名快打警力到場，隨即將莊男等人控制管束，並在余男口袋查扣折疊刀1把。

據指出，莊等3人被帶回派出所偵訊時，均稱喝太多忘記了，由於吳男暫不提出告訴，警詢後依社會秩序維護法「藉端滋擾」、「加暴行於人」、「無故攜帶危險物品」裁罰。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性溝通，避免因一時情緒衝動而發生衝突，衍生不必要之法律責任。警方將加強巡查出入複雜場所，以維護社會秩序與民眾安全。

警方查扣折疊刀1把。（記者陸運鋒翻攝）

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