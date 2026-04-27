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    首頁 > 社會

    印度小哥在台北地下街消費 忽遭陌生女強借100元爆衝突

    2026/04/27 10:37 記者王冠仁／台北報導
    警方逮捕何女。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕何女。（記者王冠仁翻攝）

    一名30歲印度籍賽姓男子昨天在台北地下街某櫃位消費時，把要結帳的100元現金放在櫃檯上要給店員，這時台籍何姓女子忽然竄出，伸手就要拿走現金，還說自己只是借錢。賽男見狀阻止，還有2名見義勇為的路人攔阻，何惱羞成怒，雙方爆發肢體衝突，何還朝對方丟擲水壺。幸虧轄區警方及時趕到，隨即逮捕何女，將她依妨害自由罪嫌送辦。

    北市警大同分局在昨天下午2時許接獲報案，民眾聲稱在台北地下街Y4出口下方一處東南亞商城有人爆發糾紛。

    轄區員警趕到時，現場已無衝突情況，員警深入釐清，這才發現原來當時是賽男在該處消費付錢，把現金放在櫃檯上時，素不相識的32歲何姓女子忽然竄出，還伸手就要把錢拿走；賽男阻止她，她卻說自己只是借100元，雙方當場爆發口角衝突。

    這時有2名見義勇為的路人目擊事發經過，上前攔阻何女，沒想到何與這2人爆發推擠衝突，何還拿隨身水壺朝他們丟擲，幸虧無人受傷。

    警方說，由於賽男聲稱要趕著去搭乘高鐵，不願追究；雖然現場無人受傷、沒有財損，但警方認定何女行徑已經觸法，最終仍將她逮捕送辦。

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