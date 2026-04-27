獨家》杏壇三角畸戀 女師與人夫同事私聊APP全都露判賠元配

從事教職的林姓女子與李姓人夫同事設私聊APP，被李男妻子發現有長期大量的親密肉麻對話，台南地院判林女須賠25萬元給李妻。（示意圖與本案無關，記者王俊忠攝）

從事教職的吳姓女子控訴其同樣任教職的李姓丈夫，與林姓女同事透過一對一聊天APP，長時間有大量親密對話，李男還傳自慰後的照片給林女及兩人調情話語。台南地院查認李、林兩人至少發生1次性關係且充滿調情的對話均侵害元配的配偶權，判林女要賠25萬元給吳女。

吳女主張，2020年間與李男結婚、育有子女，但在此案訴訟期間的2025年中離婚。也從事教職的林女明知李男是她的丈夫，兩人竟於2024年11月透過情侶一對一的私聊APP，有長時間大量宛如情侶的親熱對話。包括李男曾對林女說「一直被妳咬得硬硬的，含棒棒妳真的可以含很快」等話；林女回應說「來來下次是什麼時候、我也想要」等，兩人從2024年11月初到12月底至少發生3次性行為，已破壞其家庭圓滿幸福、侵害配偶權，要向林女求償80萬元。

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林女否認與李男發生過性關係、僅說與李是互動較多的同事而已，並主張吳女非法取得其與李男的對話紀錄，幾乎全數擷取APP的對話紀錄246頁，侵害她與李男的隱私權甚鉅，對話不能當作證據。

法官審認，這些對話紀錄是吳女於2025年初當著丈夫面前翻拍丈夫手機對話內容，丈夫當時沉默不語，吳女取證手段尚稱平和、未逾比例原則，侵害林女隱私權並非重大，對話照片可當作證據。

此外，從林、李對話內容可認定兩人至少發生過1次性關係；林女辯解是事後推卸之詞，不足採信。而兩人對話充滿情侶間的愛稱、親暱調情言語，超越一般友人的交往關係且情節重大，破壞吳女與李男的婚姻家庭圓滿幸福，判林女應賠償25萬元精神慰撫金給吳女，還可上訴。

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