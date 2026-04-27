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    台中警加銀行員阻詐成功獎勵見效 單日阻詐達1624萬

    2026/04/27 09:48 記者陳建志／台中報導
    台中市警局第三分局分局長謝有筆（左3）親自率隊前往銀行宣導防詐，並給予行員獎勵，台灣銀行單日阻詐高達1624萬。（警方提供）

    台中市警局第三分局分局長謝有筆（左3）親自率隊前往銀行宣導防詐，並給予行員獎勵，台灣銀行單日阻詐高達1624萬。（警方提供）

    為強化防制詐欺工作，台中市警局第三分局從去年3月份起，就由分局長謝有筆率隊前往轄區42家金融機構實施識詐阻詐宣導，除市府表揚制度，近來並加發攔阻成功獎勵，致贈包括千元禮券及「警察熊熊娃包」表揚阻詐成功行員，果然發揮效果，近日轄區台灣銀行復興分行，1天就成功阻詐3筆，金額高達1624萬，順利守護民眾積蓄，展現警銀聯防阻詐實質成效。

    三分局分局長謝有筆表示，經分析被害民眾資料顯示，金融機構行員是阻斷詐騙金流的重要關鍵角色，也是切斷詐騙集團操控民眾的重要斷點。為鼓勵行員積極投入攔阻工作，除既有市政府表揚制度外，分局特別加發攔阻成功獎勵，內容包含千元禮券及具象徵意義的「警察熊熊娃包」。宣導期間，行員對於額外獎勵措施反應熱烈，能親身參與防詐工作亦深感認同與榮耀。

    經持續向金融機構實施識詐阻詐宣導，透過面對面交流及案例分享，提升第一線金融從業人員識詐敏感度與通報能力，宣導成效亦逐步展現，今年4月10日台灣銀行復興分行就連續成功攔阻3件詐騙案件，總攔阻金額達新台幣1624萬元，其中1筆更達48萬美金，顯示行員在接受相關宣導後，對於異常交易的警覺能力顯著提升，並能即時通報警方到場協助查證，成功守護民眾畢生積蓄。

    第三分局提醒民眾，詐騙手法日益多元，警方除持續深化與金融機構合作外，也積極推動各項識詐宣導作為，包含運用「詐騙模擬器」進行情境式宣導，讓民眾透過實際操作了解常見詐騙手法，提高識詐能力與防範意識。如遇疑似詐騙情形，應保持冷靜、多方查證，並可撥打165反詐騙專線或110報案。

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