網購國外種子屏東租屋養大麻辯稱自用 判5年7月

劉男從國外網購大麻種子成功種植及生產大麻葉，辯稱自用，被法院判刑5年7月。示意照，非本案大麻。（資料照）

劉姓男子從國外「種子銀行」網站購買100顆大麻種子後，成功在屏東租屋處種植生長並生產大麻葉，警方據報當場查扣14株大麻活株、84.2公克大麻葉及生產設備，劉男辯稱種大麻是為了自用，並非販售，屏東地院認為劉男犯行非輕，依製造第二級毒品等罪併處劉年5年7個月徒刑，可上訴。

劉男以價值7萬5千元的比特幣從國外「種子銀行」網站購入100顆大麻種子，接著又從電商平台購入PH質檢測器、二氧化碳監測儀及有機質複合肥料等種植大麻所需器具，成功讓大麻發芽長葉後，摘取大麻花、葉，並以自然陰乾方式製成可供施用的大麻，屏東警方據報到場查扣大麻植株14株、乾燥大麻葉1袋、大麻種子1包及生產設備。

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劉男事後辯稱種大麻是為了自己施用，並非為了販售牟利。屏東地院認為，劉男刻意從國外進口大麻種子，數量達100顆，其中14株大麻並成功使大麻發芽長葉乾燥，現場查扣乾燥大麻葉淨重84.2公克，情節非屬輕微，已購成製造第二級毒品罪，依法判處有期徒刑5年3月，又犯私運管制物品進口罪，判處有期徒刑1年，合併應執行有期徒刑5年7個月。

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