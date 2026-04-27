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    新北蘆洲鐵皮屋凌晨火警！上百隻蛇、蜥蜴、小白鼠慘遭燒死

    2026/04/27 09:21 記者吳仁捷／新北報導
    新北市蘆洲區仁愛路一帶鐵皮工廠，今天凌晨傳出火災，燃燒面積約150平方公尺，飼養其中的上百隻爬蟲、小白鼠葬身火窟，新北市動保處正清查中。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲區仁愛路一帶鐵皮工廠，今天凌晨傳出火災，燃燒面積約150平方公尺，飼養其中的上百隻爬蟲、小白鼠葬身火窟，新北市動保處正清查中。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲區一處鐵皮屋倉庫今天凌晨失火，消防趕抵破門滅火，雖無人居住，但現場傳出燒焦氣味，警、消清查發現，起火戶二樓飼養許多烏龜、蜥蜴、寵物蛇等爬蟲類，一樓飼養寵物鼠，其中二樓爬蟲類整層及一樓過半動物，初估上百條生命葬身火窟，消防單位表示，該處為宮廟用途倉庫，飼主自行飼養爬蟲類，起火原因仍待調查釐清，動保處獲報，也介入了解有無違法，若違法將依法開罰。

    今天凌晨0時17分，蘆洲區仁愛街巷內，1層樓鐵皮建物竄出火煙，0時22分消防人車到場搶救，廠內無人，0時57分火勢控制，1時火勢撲滅，燃燒1間鐵皮屋，用途為飼養爬蟲類動物、燃燒面積約150平方公尺，起火原因待查，共派遣50車127人前往搶救。

    當地為鐵皮工廠聚落，幸及時撲滅未釀成延燒；消防單位初步了解，因爬蟲需保暖燈，不排除電氣因素或遺留火種釀災，持續清查承租人或屋主是否規避列管，起火原因仍待調查釐清。

    據透露，這間工廠飼養蜥蜴爬蟲等特寵，也飼養充當特寵飼料的小白鼠，至少上百生命葬身火窟；新北市動保處接獲通報，處長楊淑方表示，目前仍在了解起火處適法性，及有無違反繁殖，若違法將依法開罰。

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