警方偵破桃園「喵喵」製毒工廠 成品、半成品市價近2.5億

刑事局偕同調查局去年9月破獲地下製毒工廠，當場將鍾姓製毒師傅壓制逮捕。（記者陳建志翻攝）

刑事警察局偵查第六大隊去年接獲情資，有不法毒品集團以鋼鐵製品名義，進口製毒化學品來台供製毒，暗中蒐證後報請桃園地檢署指揮並與法務部調查局航業調查處共同擴大偵辦，去年9月發動查緝，在桃園市平鎮區偏遠山區鐵皮屋的製毒工廠，當場查獲約200公斤的甲基甲基卡西酮（喵喵）成品、半成品，市價近2.5億，並逮捕鍾姓製毒師（40歲）和黃姓同夥（46歲），近日依毒品罪嫌將兩人起訴。

刑事局偵六大隊第四隊隊長劉永畯表示，去年3月間接獲情資，有不法毒品集團以鋼鐵製品名義，自中國進口一批約160公斤製毒化學品來台疑供製毒，立即組成專案小組，除報請桃園地檢署指揮，並與法務部調查局航業調查處共同擴大偵辦。

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檢警暗中蒐證見時機成熟，去年9月26日發動攻堅，在桃園市平鎮區偏遠山區的鐵皮屋製毒工廠，當場將正在製毒的鍾姓製毒師（40歲）和黃姓同夥（46歲）壓制逮捕，現場並查扣第3級毒品甲基甲基卡西酮（喵喵）成品3.02公斤、半成品121.35公斤、第4級毒品先驅原料2-溴4甲基苯丙酮76.66公斤、製毒器具及原料一批、手機等證物，將兩人依毒品罪嫌送辦，近日並偵結起訴。

警方表示，該批成品和半成品，約可製成50萬包的毒品咖啡包，以目前市價每包500元計算，初估市價達2.5億元。

警方調查發現，鍾嫌因缺錢花用，試圖透過製造毒品來賺取暴利，且為避免製毒過程所散發刺激化學氣味引人注意，透過黃嫌提供偏遠山區鐡皮屋作為製毒場所，藉以規避查緝，所幸經檢、警、調透過情資共享及區域聯防策略，順利將鍾、黃2嫌查緝到案，避免毒品流入市面。

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刑事局偕同調查局去年9月在桃園平鎮山區破獲製毒工廠，現場查扣大批毒品成品、半成品與製毒工具。（記者陳建志翻攝）

刑事局偕同調查局去年9月在桃園平鎮山區破獲製毒工廠，現場查扣大批毒品成品、半成品與製毒工具。（記者陳建志翻攝）

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