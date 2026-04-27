筋膜刀與手指虎爭議航警局通告準則 基層航警擔憂吃上官司

航空警察局訂立手指虎與筋膜刀處理原則，未來一律送辦。（民眾提供）

航空警察局因應筋膜刀與手指虎模糊界線，訂立通關處理準則，未來一律送辦，但依據以往判例，很可能導致基層航警因而吃上官司，「執行刑罰職務之公務員，違法執行或不執行刑罰者，處5年以下有期徒刑。因過失而執行不應執行之刑罰者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」，把自己也送進法院。

依據航警局通告主旨，新興變體手指虎查緝要件外觀構造多以「筋膜刀」、「按摩器」或「健身器材」為名於電商平台販售。其特徵為金屬材質製成，結構中具有可供手指套入單孔或多孔空間。法律定義依據「槍砲彈藥刀械管制條例」第4條第1項第3款及内政部相關鑑定規範，凡符合「金屬塊製成」、「中有4孔或單孔以便手指套入使用」等要件者，即認屬「手指虎」。

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員警執行檢查勤務時，如發現樣式、材質與高度符合物品，應立即攔下受檢，不得僅憑旅客口述「保健用途」或網路購物宣稱「絕對合法」文字而逕予放行。落實4不放原則秉持「查不清、看不清、交代不、有懷疑」即不予放行之原則。凡對物品屬性存有疑慮，應先行留置並依法立案，送請鑑驗物品是否具備殺傷力及法定要件。

基層航警慨嘆，職場霸凌是結構性問題，官永遠站在基層對立面，昧著良心抱團指責基層都是錯的，基本連客觀外貌都和真的手指虎差異甚大，指關節處沒有明顯凸起的尖銳硬物，但還是能做出有失專業判定，並將「鑑定報告」做成案例教育，傳簽於航警局，加大內部霸凌力度。

3月9日澎湖機場再度查獲筋膜刀，一樣是主管認定後放行。（民眾提供）

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