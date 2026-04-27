為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    筋膜刀與手指虎爭議航警局通告準則 基層航警擔憂吃上官司

    2026/04/27 08:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    航空警察局訂立手指虎與筋膜刀處理原則，未來一律送辦。（民眾提供）

    航空警察局訂立手指虎與筋膜刀處理原則，未來一律送辦。（民眾提供）

    航空警察局因應筋膜刀與手指虎模糊界線，訂立通關處理準則，未來一律送辦，但依據以往判例，很可能導致基層航警因而吃上官司，「執行刑罰職務之公務員，違法執行或不執行刑罰者，處5年以下有期徒刑。因過失而執行不應執行之刑罰者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」，把自己也送進法院。

    依據航警局通告主旨，新興變體手指虎查緝要件外觀構造多以「筋膜刀」、「按摩器」或「健身器材」為名於電商平台販售。其特徵為金屬材質製成，結構中具有可供手指套入單孔或多孔空間。法律定義依據「槍砲彈藥刀械管制條例」第4條第1項第3款及内政部相關鑑定規範，凡符合「金屬塊製成」、「中有4孔或單孔以便手指套入使用」等要件者，即認屬「手指虎」。

    員警執行檢查勤務時，如發現樣式、材質與高度符合物品，應立即攔下受檢，不得僅憑旅客口述「保健用途」或網路購物宣稱「絕對合法」文字而逕予放行。落實4不放原則秉持「查不清、看不清、交代不、有懷疑」即不予放行之原則。凡對物品屬性存有疑慮，應先行留置並依法立案，送請鑑驗物品是否具備殺傷力及法定要件。

    基層航警慨嘆，職場霸凌是結構性問題，官永遠站在基層對立面，昧著良心抱團指責基層都是錯的，基本連客觀外貌都和真的手指虎差異甚大，指關節處沒有明顯凸起的尖銳硬物，但還是能做出有失專業判定，並將「鑑定報告」做成案例教育，傳簽於航警局，加大內部霸凌力度。

    3月9日澎湖機場再度查獲筋膜刀，一樣是主管認定後放行。（民眾提供）

    3月9日澎湖機場再度查獲筋膜刀，一樣是主管認定後放行。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播