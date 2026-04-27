航業調查處台中調查站專案小組 偵破「喵喵」製毒工廠

航業調查處台中調查站等組成專案小組，偵破俗稱「喵喵」製毒工廠案。（調查局提供）

法務部調查局航業調查處台中調查站，去年3月間接獲財政部關務署基隆關情資，報請台灣桃園地方檢察署檢察官蘇展毅指揮，並結合航業處基隆站等單位組成專案組，於去年9月26日在桃園市平鎮區破獲1座以第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱:喵喵）的製毒工廠，現場共查扣喵喵及半成品共約120公斤、第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」約70公斤。

航調處台中站表示，販毒集團以虛報貨名方式，進口未列管制毒原料來台，經長期監控，發現集團成員黃男、徐男等人試圖透過製造及販售毒品賺取暴利，為避免製毒過程所散發刺激化學氣味引人注意，以偏遠山區鐡皮屋作為製毒場所，並藉由周圍養殖業所產生的惡臭掩蓋氣味，利用司法機關非上班期間製毒，企圖規避查緝。

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由於製毒工廠緊鄰宮廟，並藉由公廟周圍設置監視器材，致增加蒐證困難度，專案組不分晝夜、克服各種困難，歷經6個月監控及行動蒐證，取得相關犯罪事證及研判製毒期程後發動偵辦，因現場化學原料侵蝕性強，易造成眼、鼻極度不適，故執行搜索時專案組人員均配戴護目鏡及防毒面具，才順利執行搜索扣押，將該製毒集團成員繩之以法，經桃園地署檢偵結，分別以毒品等罪嫌起訴。

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調查人員將集團成員壓制在地。（調查局提供）

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