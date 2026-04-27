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    首頁 > 社會

    國1林口路段3車追撞！後方一度回堵10公里

    2026/04/27 08:47 記者吳仁捷／新北報導
    中山高林口路段今天上午傳出3車連環撞，事故排除後，造成案發路段後方到桃園間，約10公里路段走走停停，車陣持續消化中。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高林口路段今天上午傳出3車連環撞，事故排除後，造成案發路段後方到桃園間，約10公里路段走走停停，車陣持續消化中。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高林口路段今天上午近7時，3輛轎車發生車禍，占用內線兩車道，一名駕駛因撞擊後受傷，坐在路肩待救，警方、消防趕抵，案發後32分鐘排除，但適逢尖峰時段，這起事故造成林口路段往南到桃園間10公里路段回堵、走走停停，至今車流仍在消化，高公局及國道警方呼籲用路人及早改道。

    據了解，這起車禍發生在今天上午6時47分，北上39.7K處，國道一大隊獲報，過林口發生3輛轎車追撞，佔用內線2車道事故，事故小組趕往，消防到場將傷者送醫，警方通報高速公路局北區交控中心，約於7時20分排除，但這起事故仍造成後方車速急降，目前中山高北上泰山轉接道36K往南，車速不到60公里，林口到桃園間更僅有29公里，後方走走停停，車陣持續續消化中，至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。

    中山高林口路段今天上午傳出三車連環撞，事故排除後，造成案發路段後方到桃園間，約10公里路段走走停停，車陣持續消化中。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高林口路段今天上午傳出三車連環撞，事故排除後，造成案發路段後方到桃園間，約10公里路段走走停停，車陣持續消化中。（記者吳仁捷翻攝）

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