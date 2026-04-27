花蓮釣客失蹤九日 鹽寮海邊發現已死亡

本月18日花蓮一名釣客徹夜未回失蹤，海巡署派員搜尋失聯釣客。（海巡署提供）

本月18日花蓮一名釣客徹夜未回，家屬向警方報案後，海巡署東部分署聯合岸巡、海巡及花蓮港務警察局、消防局等展開聯合搜救，在花蓮岸際及海域進行搜索，昨天在壽豐鄉鹽寮海岸邊發現一具遺體，經家屬確認為失蹤九天的李姓男子，將報請檢方相驗釐清死因。

昨天下午兩點多，花蓮海巡接獲釣客通報，在鹽寮十二號橋往南約800公尺岸邊，發現一具男性遺體，員警一同趕抵現場，遺體呈現浮腫狀態身上沒有衣物與相關證件，但右小腿有明顯刺青特徵，警方通知家屬到場悲痛確認就是失蹤多日的李姓男子，距離落海點十多公里外的壽豐鹽寮岸際被發現。

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海巡署東部分署花蓮第一二岸巡隊本月18日凌晨2點48分接獲花蓮警分局軒轅派出所轉報，一名太太報案指她的先生17日白天出門去釣魚，卻至凌晨沒有返家，太太定位先生手機地點是在北濱公園附近，車子也在北濱公園找到了，當晚7點左右監視器拍下李姓男子獨自走上花蓮港西堤釣魚。

海巡署第一二岸巡隊表示，請民眾在海上、岸際釣魚或遊憩時，先上海洋委員會「GoOcean海洋遊憩風險資訊」APP查詢當地海域狀況，提醒民眾在海上或岸際活動務必穿救生衣，發生急難事故，可撥打海巡「118」服務專線，海巡署將於第一時間投入能量救援，確保民眾生命安全。

本月18日花蓮一名釣客徹夜未回失蹤，海巡署派員搜尋失聯釣客。（海巡署提供）

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