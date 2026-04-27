涉竊母親維生食材 和解仍被判囚原因曝光

王男涉嫌竊取母親人做生意食材，雖達成賠償和解，仍被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

高市王姓男子涉嫌違反保護令，在鳳農市場持砂輪機破壞冷凍庫，竊取其母做生意用的「蝦排」等食材近3萬元，雖然兩造和解，但因她拒絕替兒子求情，被高等法院高雄分院依加重竊盜等罪重判8月要關。

判決書指出，被告王男因對其母家暴，在2024年11月19日，經高雄少年及家事法院核發保護令，禁止不得對她實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害等行為。

請繼續往下閱讀...

2025年3月23日下午，王男涉嫌違反保護令，前往鳳山區五甲路鳳農市場2樓冷凍庫，持砂輪機鋸開冷凍庫門鎖的鎖頭，竊取其母所有的「鴨肉貢丸」5箱、「蝦排」3箱（價值4,800元）、「培根」2箱、「貢丸」2箱，共計2萬9千元。

高雄地院依加重竊盜和違反保護令罪，判處有期徒刑8月，他不服提起上訴，已與母親和解，賠償損失和利潤合計3萬5千元，並有未成年子女需要照顧，要求從輕量刑，被高雄高分院駁回，尚未定讞。法界人士則指出，王男2審仍被判囚，主要緣由是王母未替他求情。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法