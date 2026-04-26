為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2026台灣設計展招募貼文瘋傳？ 桃市文化局澄清：全是假的

    2026/04/26 22:56 記者李容萍／桃園報導
    網路社群平台廣發「2026台灣設計展人員招募」，桃市文化局今晚澄清是不實廣告。（桃市文化局提供）

    網路社群平台廣發「2026台灣設計展人員招募」，桃市文化局今晚澄清是不實廣告。（桃市文化局提供）

    桃園市政府文化局近日發現網路社群平台流傳數則以「2026 台灣設計展in 桃園現場工作人員招募」為名的徵才相關貼文，進一步查證確認該徵才訊息並非由2026台灣設計展主辦的桃園市政府、經濟部產業發展署或委託執行單位所發布，亦未授權任何單位或個人以本活動名義進行公開招募，相關貼文內容與該活動無涉，提醒民眾切勿誤信來源不明的資訊，以免造成個人資料外洩或其他權益受損情形。

    文化局長邱正生表示，「2026 台灣設計展」由桃園市政府與經濟部產業發展署共同主辦，活動將於今年9至10月登場，隨著活動籌備作業陸續展開，網路上可能出現各式未經證實的活動資訊，若民眾看到標示不清、來源不明，或要求填寫個人資料及點擊不明連結的相關貼文，務必提高警覺，避免因一時不察而受騙。

    針對未經授權冒用活動名義發布資訊的情形，文化局將持續密切關注並加強資訊查核，適時採取法律途徑，以維護活動資訊正確性；另重申，目前2026台灣設計展相關訊息皆以台灣設計展官方網站、粉絲專頁「台灣設計展 Taiwan Design Expo」、文化局官方網站及粉絲專頁「藝遊桃園」公告內容為準，任何未經正式發布的招募、徵才或活動資訊，皆應審慎查證。如民眾對相關訊息有任何疑義，可透過官方管道私訊洽詢，由活動單位協助確認，避免誤信不實內容。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播