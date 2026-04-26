2026台灣設計展招募貼文瘋傳？ 桃市文化局澄清：全是假的

網路社群平台廣發「2026台灣設計展人員招募」，桃市文化局今晚澄清是不實廣告。（桃市文化局提供）

桃園市政府文化局近日發現網路社群平台流傳數則以「2026 台灣設計展in 桃園現場工作人員招募」為名的徵才相關貼文，進一步查證確認該徵才訊息並非由2026台灣設計展主辦的桃園市政府、經濟部產業發展署或委託執行單位所發布，亦未授權任何單位或個人以本活動名義進行公開招募，相關貼文內容與該活動無涉，提醒民眾切勿誤信來源不明的資訊，以免造成個人資料外洩或其他權益受損情形。

文化局長邱正生表示，「2026 台灣設計展」由桃園市政府與經濟部產業發展署共同主辦，活動將於今年9至10月登場，隨著活動籌備作業陸續展開，網路上可能出現各式未經證實的活動資訊，若民眾看到標示不清、來源不明，或要求填寫個人資料及點擊不明連結的相關貼文，務必提高警覺，避免因一時不察而受騙。

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針對未經授權冒用活動名義發布資訊的情形，文化局將持續密切關注並加強資訊查核，適時採取法律途徑，以維護活動資訊正確性；另重申，目前2026台灣設計展相關訊息皆以台灣設計展官方網站、粉絲專頁「台灣設計展 Taiwan Design Expo」、文化局官方網站及粉絲專頁「藝遊桃園」公告內容為準，任何未經正式發布的招募、徵才或活動資訊，皆應審慎查證。如民眾對相關訊息有任何疑義，可透過官方管道私訊洽詢，由活動單位協助確認，避免誤信不實內容。

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