騎士違停公車停靠區被按喇叭 暴怒衝上車與司機肉搏互毆

機車騎士狂追公車欲理論。（記者姚岳宏翻攝）

台北市八德路昨天下午爆發行車糾紛演變成全武行，46歲陳姓機車騎士違規停在公車停靠區，52歲陳姓公車司機進站時鳴按喇叭提醒，引發騎士不滿，認為司機逼車，竟氣憤追上去並衝上公車，與司機爆發肢體衝突，警方到場，雙方臉部均有挫傷並互告傷害，詢後均依傷害罪送辦。

根據曝光影像，當時陳姓騎士先將機車停放在公車專用停靠區內，阻擋公車進站動線，陳姓司機按了一聲喇叭示意，不料騎士不但沒移車，反而暴怒追上公車，並趁車門開啟時，直接闖入車廂內找司機理論。

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兩人在駕駛座旁激烈爭吵，隨後爆發拉扯與肢體衝突，2人在狹窄的車廂前門處互毆，場面火爆，車上乘客嚇得不敢勸架，隨即撥打110報警。

中山分局長安東路派出所員警獲報趕抵，經檢視，機車騎士與公車司機雙雙掛彩，臉部都有明顯的紅腫與挫傷，警方先安排公車司機前往醫院包紮驗傷，並將騎士帶回派出所釐清案情，公車司機後也至派出所製作筆錄，雙方均提傷害告訴。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜、理性，切勿因為一時情緒失控做出暴力行為，如遇突發狀況立即撥打110，共同維護社會安全。

警方到場處理。（記者姚岳宏翻攝）

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