毒品買賣糾紛引殺機？台中地院後方槍擊案 嫌犯殺人未遂偵辦

台中張姓男子（中）今天疑因毒品買賣糾紛，朝林姓男子開槍，警方不到3小時逮捕張男移送法辦。（記者陳建志翻攝）

台中西區府後街、台中地方法院後方今天下午2點32分許傳出槍響，一名26歲林姓男子駕駛休旅車搭載張姓男子（46歲），張男卻在車內朝林男開槍，林男腹部中彈跑到一旁咖啡店求救，張男則徒步逃逸，警方立刻將林男送往中國醫藥大學附設醫院搶救，並調閱監視器全力追緝，下午5點20分在張男台中西區住處將他逮捕，並起出作案槍枝，初步研判是毒品買賣糾紛引發殺機，檢警將進一步調查釐清行凶動機和槍枝來源。

台中市消防局今天下午2點32分接獲報案，指稱西區府後街有創傷案件，到場時發現林姓男子（26歲）腹部疑似有槍傷，意識清楚，立刻給予救護處置送往中國附醫急救。

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警方調查發現，張姓嫌犯（46歲）今天下午2點30分於四維街與府後街口，坐上林男休旅車副駕駛座，林男剛開沒多久，張男就在府後街車內朝林男腹部射擊1槍，隨後徒步逃逸。

警方獲報立即調閱監視器鎖定張嫌犯案，於下午5點20分在張男住處將其逮捕，並起獲作案用手槍。警方初步研判，張男與林男疑因毒品買賣糾紛，導致此次衝突。

檢警針對張男犯案動機將進一步偵訊釐清，並追查槍枝來源，全案目前依槍砲罪及殺人未遂罪嫌偵辦。

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