擅闖拿人安全帽「打手槍」留體液 雲林平頭噁男公然猥褻被逮

網友將該名男子誇張行徑發上網路，提醒民眾多注意。（擷取自臉書社團「虎尾人（讚）出來」）

雲林縣虎尾鎮驚傳有變態出沒，當地居民在網路上發文指，一名平頭男子近期會私闖民宅停車區域，拿起民眾安全帽、球鞋「自我安慰」，更將體液殘留，誇張行徑被監視器捕捉後，居民們放上網大罵「噁心」。對此虎尾警分局表示，今（26）日已於案發地攔截犯嫌，全案將依公然猥褻等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

有民眾在臉書社團「虎尾人（讚）出來」貼文指出，「請虎尾鄉親注意此人，近期這個人會隨機犯案，進入民宅竊取鞋子，邊聞邊打*槍」，更將他平常綠色菜籃折疊腳踏車、走路怪怪等特徵點出。

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有當地民眾發出在Threads上的影片，同名男子騎腳踏車進入民宅停車區域，是拿起機車上的安全帽，先是稍微嗅聞，另一手在下體擺動，隨後將體液殘留在安全帽內。

種種誇張行徑，輿論在網路上引起一片罵聲，有網友大罵「變態」、「這世界病了」、「性癖好可以冷門但不能邪門」，更有民眾疾呼「應該迅速將此人繩之以法」。

對此虎尾警分局表示，今日獲報後立即啟動偵查，7小時內在案發地附近成功攔截該名嫌犯，全案依竊盜、毀損、公然猥褻及侵入住宅等罪嫌，移送雲林地方檢察署偵辦；呼籲民眾若發現住家周邊有可疑人士徘徊，務必在第一時間報案，並建議加強門窗防護或裝設監視設備。

平頭男子近日在虎尾新吉里出沒，私闖民宅外更拿安全帽、球鞋「DIY」，還殘留體液，警方已將犯嫌移送雲林地檢署偵辦。（擷取自臉書社團「虎尾人（讚）出來」）

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