賣10公克大麻給賭場牌友拿1萬 竹北男販毒重判11年

男子賣10公克大麻給牌友，獲利1萬元，被新竹地院判刑11年；圖為大麻植株。（資料照）

在新竹縣竹北市某賭場玩德州撲克的劉男，以1萬元代價賣10公克大麻給牌友張男，事後否認販毒，張男則坦承在賭場向劉男買大麻，一手交錢一手交貨。新竹地院痛批劉男助長毒品流通、將使他人更受毒品之害，依販賣二級毒品罪重判有期徒刑11年。

法官審理指出，113年2月19日下午，劉男與張男聯繫，約定以1萬元價格販賣大麻10公克，當晚在新竹縣竹北市交付大麻10公克，並向張男收取1萬元。

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劉男落網後矢口否認販毒，辯稱張男提及「KK. 1G. 10G how much」是問愷他命多少錢，不是要跟他買；張男坦承指出，「K菸」才是愷他命，「KK」是指大麻。法官審理發現，檢警搜索現場時扣得大麻4包，並沒有愷他命，認定劉男說謊。

張男作證說，他在賭場以1萬元向劉男買10公克大麻，一手交錢一手交貨；二人對話中，「KK」就是大麻的意思，劉男說「10g 1w」就是10公克大麻1萬元的意思。

法官認為，政府對毒品查緝嚴格，販毒又係重罪，若無利可圖，一般持有毒品者，當不致輕易將毒品交付他人，況市面上毒品價格不貲、物稀價昂，亦無公定價格，販毒者若無利可圖，不可能不賺利益轉售。此外，劉男與張男僅係打牌認識的朋友，沒有無償或不賺取利益將大麻交給張男的動機及理由，劉男主觀上具有從中牟利營利意圖，其辯詞無非是臨訟狡辯之詞，無可採信。

法官審酌劉男販賣二級毒品，助長毒品流通，將使他人更受毒品之害，考量劉男自始否認犯行，犯後態度不佳，依販賣二級毒品罪判處有期徒刑11年。

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