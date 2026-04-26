20年前現金卡借2萬沒還 彰化男共同繼承土地、透天厝恐強制執行

潘男20年前用現金卡借2萬，如今欠銀行19萬，繼承家中房地產恐被強制執行。（示意圖）

彰化潘男年輕時辦理某銀行現金信用卡，循環利息高達19%，因還不起、淪為「卡奴」，至今尚欠銀行19萬7000餘元。潘男原本可以繼承母親名下1棟房子和1公頃土地，但為了避債，透過哥哥移轉給太太，再移轉給2名兒子。銀行控告潘男和哥哥、潘妻及2名兒子嚴重損害其債權，向彰化地方法院提撤銷遺產分割協議及所有權移轉登記並回復為共有狀態，最後銀行勝訴。

根據判決書，潘男積欠的債務利息，從2004年12月至2015年8月為年息19.69%，2015年9月起至潘母2018年2月過世為止按15%計算，再加計違約金，總欠款達19萬7780元。判決書未揭露潘男最初借款金額，但依利息條件回推，2004年時借款約2萬元。為了不到20萬的利息，卻喪失家裡龐大房地產繼承權，法界人士分析，潘男可能持有數張現金卡與信用卡，多年未還款，利滾利後債務累積可能已超過遺產價值。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，潘母過世前名下擁有1間佔地30坪的透天厝與1.09公頃土地。潘男未辦理拋棄繼承，依法與哥哥共同繼承母親不動產。但潘家早在潘母生前即達成遺產分割協議，全部不動產先分配給哥哥，2017年8月辦理繼承登記；3年後哥哥又將潘男的應繼分贈與潘男的太太，潘妻再於2023年贈與2名兒子並完成移轉登記。

銀行主張，潘男明知自己積欠銀行巨額債務，卻在分割協議中「零分配」，形同將自己應繼分的財產權利無償贈與其他繼承人，導致自己名下無財產可供執行，嚴重損害銀行債權。因此依民法第244條提起撤銷訴訟，要求法院撤銷遺產分割協議、贈與行為及相關所有權移轉登記，並塗銷登記，回復全體繼承人公同共有狀態，以便未來強制執行。

法官認為，被告等經合法通知卻未到庭，亦未提出書狀抗辯，原告提出的債權憑證、家事事件公告、建物及土地登記謄本等證據，已足以證明事實。被告未拋棄繼承，卻在分割協議中完全放棄應繼分，顯係無償行為，且明知有害於銀行債權，自屬可撤銷。法院並准許回復原狀請求，塗銷歷次移轉登記，使系爭不動產回復全體繼承人公同共有狀態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法