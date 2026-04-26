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    首頁 > 社會

    新莊「三寶」小巷口無預警迴轉 公車急煞仍撞上嚇壞乘客

    2026/04/26 19:55 記者吳仁捷／新北報導
    新北市程姓女子在新莊區幸福路窄巷違規迴轉，後方公車反不及撞上，程女恐須賠償公車損失。（警方提供）

    新北市程姓女子在新莊區幸福路窄巷違規迴轉，後方公車反不及撞上，程女恐須賠償公車損失。（警方提供）

    新北市一名三寶女駕駛，假日駕車途經新莊區幸福路，在8米窄巷無預警迴轉，造成後方公車駕駛閃避不及，緊急煞車仍直接撞上，不僅轎車側邊凹陷、公車車頭受損，車上乘客也因突如其來煞車碰撞，飽受驚嚇。這起事故也造成交通受阻，警方趕抵迅速排除車禍影響。

    這起車禍發生在今天下午3時許新莊區幸福路段，警方獲報交通事故趕抵，經了解為34歲程女駕駛休旅車，企圖在幸福路往思源路方向一個小巷口迴轉時，無視後方同向直行、54歲詹男駕駛的公車就在後方，公車煞車不及追撞，警方確認沒有傷者，協助疏導交通，降低對往來車流影響。

    警方說，所幸雙方駕駛及公車乘客均未受傷，雙方酒測值均為零，沒發現毒品等違禁情事，後續將進一步釐清肇事責任。

    警方呼籲，駕駛人行經路口或進行迴轉時，應確實注意後方來車動態，並保持安全距離與車速，以降低事故發生風險，共同維護道路交通安全。

    後方公車駕駛閃避不及，緊急煞車仍直接撞上，不僅轎車側邊凹陷、公車車頭也受損。（警方提供）

    後方公車駕駛閃避不及，緊急煞車仍直接撞上，不僅轎車側邊凹陷、公車車頭也受損。（警方提供）

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